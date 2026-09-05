Torreón se prepara con acciones preventivas ante temporada de lluvias

MARS anuncia que personal técnico especializado atenderá temas de rebombeo pluvial en la ciudad. ¡Vamos Seguros!

Torreón.- El alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís informó esta mañana sobre las acciones que se ejecutan en Torreón para atender de manera preventiva el tema de lluvias. Dijo que además de que se ha mantenido una revisión permanente desde hace una semana al sistema de rebombeo pluvial, se dispondrá de un equipo técnico especializado encargado únicamente de verificar que funcione correctamente.

Lo anterior a partir de que septiembre es un mes con mayor presencia de lluvias en el municipio.

El presidente municipal reiteró que las acciones preventivas ya se iniciaron con la revisión del rebombeo pluvial en los pasos a desnivel, y con trabajos para el vaciado de la laguna de regulación. “Estamos preparados para atender el tema de lluvias, y con un monitoreo permanente para estar en condiciones de captar todo tipo de intensidad de lluvia”, externó.

Por otro lado, el alcalde compartió los temas de evaluación en la mesa de seguridad correspondientes a la semana 35, entre los que destacó el saldo blanco en los diversos eventos y actividad que se registraron en la ciudad hasta ayer por la noche como el inicio de la Feria de Torreón con más de 10 mil personas, el regreso a clases, los ajustes viales en el Revolución-Vasconcelos, y el partido Santos contra Tigres.

La coordinación y la planeación estratégica permite, dijo, que se pueda mantener el orden, la seguridad vial y la paz social.

En ese sentido, Riquelme Solís dijo que se avanza también en la logística para la celebración del Grito de Independencia, en materia de seguridad, vialidad y protección civil, con el apoyo de otras dependencias y corporaciones del Estado.

Para esta reunión de seguridad, el alcalde destacó también la integración del nuevo titular del Centro de Justicia Municipal (CJM) Carlos de Lara McGrath, y mencionó que será en próximos días cuando se realice la entrega de patrullas y armamento a la Policía y a la Dirección de Tránsito y Vialidad.

“Todas estas acciones permiten que hoy Torreón tenga certidumbre, mantenga la seguridad y el equilibrio, y eso genera confianza, permite mayor operatividad y fortalece nuestro compromiso con la ciudadanía”, expresó el alcalde. (El Heraldo de Saltillo)