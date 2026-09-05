Invitan al Diálogo con Expertos “Desconéctate para conectar”

Se llevará a cabo a través de Familia Unida Saltillo

El Gobierno Municipal de Saltillo invitó al público en general a asistir al Diálogo con Expertos con el tema “Desconéctate para conectar”, evento organizado por Familia Unida Saltillo.

El objetivo principal es brindar herramientas a las y los asistentes para lograr el uso equilibrado y sano de los medios digitales para que influya positivamente en la dinámica familiar.

El evento se llevará a cabo el jueves 17 de septiembre a las 7:30 de la tarde en Villa Ferré, ubicado en el bulevar Venustiano Carranza 8550, colonia Valle Hermoso.

Los panelistas que participarán en el Diálogo con Expertos “Desconéctate para conectar” son la escritora Josefina Vázquez Mota y José Antonio Lozano Diez, presidente de la Universidad Panamericana y del IPADE.

Además de Jorge Rincón, creador de contenido; Conchalupe Llaguno, coordinadora académica Anáhuac; y Tamara Robles, familióloga.

Las y los panelistas abordarán temas como estrategias reales para lograr un equilibrio de las pantallas y fortalecer la comunicación en el día a día; herramientas prácticas para la desintoxicación del ritmo tan acelerado en el que se vive; así como consejos para reflexionar sobre el consumo digital y construir relaciones más sanas y presentes en la familia, entre otros.

Los boletos se encuentran disponibles en las instalaciones de Familia Unida Saltillo, ubicadas en la calle Torreón 1960, en la colonia República Oriente.

Para mayor información puede comunicarse al teléfono 844-392-04-62 o bien, a través de Familia Unida Saltillo en Facebook o Instagram. (El Heraldo de Saltillo)