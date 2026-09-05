Fortalece Javier Díaz acciones de reforestación en Colinas del Sur

En colaboración con H-E-B y la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable se plantaron árboles de las especies Trueno y Pino Piñonero

Como parte de las acciones permanentes para mejorar el entorno y generar más espacios verdes para las familias saltillenses, el alcalde Javier Díaz González impulsó una jornada de reforestación en la plaza pública de la colonia Colinas del Sur.

La intervención se realizó en el espacio ubicado entre las calles 26, 24 y Prolongación Francisco de Urdiñola, donde se sembró arbolado de las especies Trueno y Pino Piñonero, a fin de fortalecer las áreas verdes y contribuir a mejorar las condiciones ambientales en este sector.

Esta acción se llevó a cabo en trabajo coordinado entre el Gobierno de Saltillo, a través de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, y la cadena de supermercados H-E-B, con lo que se sumaron esfuerzos entre el sector público y la iniciativa privada en beneficio directo de la comunidad.

Emmanuel Olache Valdés, director de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, mencionó que, por indicaciones del alcalde Javier Díaz, el Gobierno de Saltillo mantiene una estrategia permanente de reforestación y recuperación de espacios públicos, en la que se involucra a la iniciativa privada y a la comunidad a fin de favorecer la calidad ambiental y ofrecer a las familias lugares más agradables para la convivencia y recreación.

Asimismo, el Ayuntamiento destacó la importancia de fortalecer la participación de empresas socialmente responsables en acciones que permitan mejorar el entorno de las colonias, por lo que reconoció la colaboración de H-E-B en esta jornada de reforestación.

Con estas acciones, Javier Díaz González refrenda su compromiso de trabajar por un Saltillo con más áreas verdes, mejores espacios públicos y un entorno urbano cada vez más digno y sustentable para saltillenses y visitantes. (El Heraldo de Saltillo)