Puede violencia en hombres ser factor detonante en suicidios: Rosa Ofelia Sisbeles

La directora de la Unidad de Gestión y Control de la Fiscalía General del Estado señaló que los hombres también pueden ser víctimas de violencia y enfrentan mayores dificultades para pedir ayuda, por lo que llamó a familiares y redes de apoyo a detectar señales de riesgo y evitar el aislamiento.

La violencia puede constituir un factor de vulnerabilidad como desencadenante de suicidios en los hombres, particularmente cuando se combina con aislamiento, desesperanza, consumo de sustancias, dificultades emocionales o pérdidas, advirtió Rosa Ofelia Sisbeles Alvarado, directora de la Unidad de Gestión y Control de la Fiscalía General del Estado (FGE).

La funcionaria destacó la importancia de modificar la narrativa alrededor de este fenómeno y evitar estigmatizar a quienes atraviesan por situaciones de sufrimiento emocional, especialmente a los hombres, quienes estadísticamente presentan una mayor mortalidad por suicidio, ya que, de cada 10 suicidios consumados, ocho se traducen en el deceso de varones.

Señaló que uno de los aspectos que debe analizarse es la dificultad que tienen muchos hombres para reconocer y expresar situaciones de vulnerabilidad, debido a modelos tradicionales de masculinidad que desde edades tempranas les enseñan a reprimir emociones.

Añadió que factores como la vergüenza, el temor a no ser creídos, la dependencia emocional o económica de la pareja, las preocupaciones por los hijos y la normalización de determinadas conductas pueden dificultar que un hombre víctima de violencia solicite apoyo.

«El suicidio es una forma no de querer acabar con tu vida sino de acabar con el sufrimiento; en ese sentido, la violencia tiene mucho qué ver y cambiar la narrativa es sumamente importante. Por una parte, sabemos que los hombres también pueden ser víctimas de distintas formas de violencia y por otra la estadística muestra una sobremortalidad masculina muy importante», subrayó.

«En México, durante el 2024, la tasa de suicidios fue de 11.2 por cada 100 mil habitantes en caso de hombres, frente al 2.6 en mujeres. El comportamiento suicida es multicausal y uno de los precipitantes puede ser la violencia», abundó.

Prevenir para no lamentar

Sisbeles Alvarado pidió también a familiares y personas cercanas mantenerse atentos, ya que en algunos casos quien atraviesa una crisis puede no contar con la capacidad o discernimiento para solicitar ayuda por sí mismo.

Finalmente, subrayó que la prevención del suicidio requiere generar espacios de escucha y contención sin juicios, así como facilitar el acceso oportuno a atención profesional cuando exista riesgo.

«Los que estamos fuera del contexto de la pareja, debemos observar y poder intervenir también con el apoyo y la escucha, una parte importante de toda persona es poder hacer una contención y quienes estamos fuera de la problemática, sin juzgar, tenemos que aprender a escuchar», finalizó. (OMAR SOTO)