Convocan a negocios locales a sumarse a reforestación urbana en Saltillo

La Dirección de Medio Ambiente invita a empresas y sus colaboradores a participar con mano de obra, recursos y cuidado de los espacios públicos, como parte del programa «Activa Tu Parque»

La Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de Saltillo, por encomienda del alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, mantiene acciones de reforestación urbana a las que negocios y empresas y sus colaboradores pueden sumarse mediante la aportación de recursos, mano de obra y mantenimiento de espacios públicos, destacó Emmanuel Olache Valdés, director de esta dependencia municipal.

El funcionario señaló que las jornadas se mantienen de manera permanente en plazas, camellones y bulevares de la ciudad dentro del programa «Actívate Tu Parque», al tiempo que indicó que durante septiembre de este 2026 continuarán las labores para aprovechar la temporada de lluvias, particularmente en zonas donde existen espacios que requieren ser reforzados.

Destacó que desde marzo del 2025 se mantienen estas acciones, con alrededor de 25 mil 300 árboles plantados durante el primer período, mientras que de enero a los primeros días de este 2026 ya se han rebasado los 35 mil ejemplares.

En este sentido, el funcionario municipal invitó a las empresas interesadas en participar a acercarse al Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) o a la Dirección de Medio Ambiente, a través de sus redes sociales oficiales, para diseñar programas de reforestación y mantenimiento de espacios públicos de manera conjunta.

«El medio ambiente es una tarea de todos. Hay que plantar, reforestar y cuidar todos porque nos prestan servicios ambientales y dan mejor calidad de vida a todos. Si le entramos todos con cuidado, mano de obra, trabajo y recursos, la ciudad va a tener mucho más beneficios y va a tener más árboles también trabajando en equipo», subrayó. (OMAR SOTO)