Creatina, la reina de los suplementos

Ciudad de México.- Uno de los pilares de los atletas de alto rendimiento es la creatina, pero, no solo se limita a este sector de la población.

Durante muchos años se relacionó a este suplemento alimenticio con actividades de alta intensidad porque genera y da un impulso extra de energía como ocurre cuando levantas pesas.

En la actualidad, el desgaste de la vida laboral y escolar también exige que se tome en cuenta a la creatina como un aliado preventivo para la pérdida de masa muscular que ocurre con los años, la reducción del estrés, mejorar el rendimiento, así como la memoria.

«La creatina te ayuda a potenciar la actividad física que realices, ya sea en el gimnasio, en casa, al aire libre o cuando vas de camino al trabajo o la escuela, por ende, está relacionado con la generación de masa muscular porque vas rendir mucho mejor.

«Es de los suplementos más estudiados y hay una parte dirigida a la actividad física y todos los beneficios y está la otra parte donde cuenta con neuroprotectores, relacionado con la cognición y cómo impacta si una noche no has dormido bien y al otro día te despiertas todo cansado, al tomar la creatina te da más energía y claridad mental», explicó Sofia Barrera, directora de experiencias al consumidor de Seltz, empresa alemana que creó la única creatina efervescente.

El cuerpo ya produce creatina que se utiliza para las actividades diarias, pero no la suficiente para cumplir con todas las tareas, por lo que es importante integrarla y una de las presentaciones en las que se encuentra en el mercado es la monohidratada.

La constancia es fundamental para obtener resultados, ya que se recomienda consumir de 3 a 5 gramos diarios, que comience una etapa de saturación en el cuerpo y se dé la creación o crecimiento de tejido muscular de forma constante y sostenible.

UNA CREATINA EFERVESCENTE

Además de la presentación en polvo, existe una creatina en tabletas que a la hora de hacer contacto con el agua se disuelve, crea burbujas y se pinta de acuerdo al sabor, sin alterar los beneficios.

«Incluimos esta parte efervescente porque creemos que cuando algo es rico es muchísimo más fácil que lo adaptes a tu estilo de vida y que no lo veas como el momento obligado del día y que terminas dejando porque se vuelve tedioso», aseguró Sofía Barrera, directora de experiencias al consumidor de Seltz. (AGENCIA REFORMA)