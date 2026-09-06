Lluvias muy fuertes prevalecerán este domingo en la Región Sureste

La Secretaría de Gobierno, a través de la Subsecretaría de Protección Civil del Estado, informa que durante este domingo se prevé cielo parcialmente nublado a nublado en Coahuila, con lluvias puntuales muy fuertes, principalmente en la Región Sureste, acompañadas de descargas eléctricas.

Estas precipitaciones podrían generar encharcamientos e inundaciones, incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como reducción de la visibilidad, por lo que se recomienda a la población extremar precauciones, particularmente durante los periodos de mayor intensidad de las lluvias.

Durante la tarde se espera ambiente cálido a caluroso en la entidad. Asimismo, se pronostica viento de componente este de 20 a 30 km/h, con rachas de 40 a 60 km/h, que podrían ocasionar la caída de árboles, postes y otras estructuras.

Ante estas condiciones meteorológicas, la Subsecretaría de Protección Civil del Estado exhorta a la población a tomar las siguientes medidas preventivas:

* Evitar cruzar ríos, arroyos, vados o zonas susceptibles de inundación.

* No intentar atravesar corrientes de agua, ya sea a pie o en vehículo.

* Resguardarse en un lugar seguro durante la presencia de tormentas y descargas eléctricas.

* Alejarse de árboles, postes, cables y otras estructuras que pudieran resultar afectadas por las rachas de viento.

* Extremar precauciones al conducir debido a la reducción de visibilidad, el pavimento mojado y la posible presencia de encharcamientos.

* Evitar permanecer cerca de cauces de ríos y arroyos y mantenerse atento a cualquier incremento en sus niveles.

* Mantenerse informado a través de los avisos emitidos por el Servicio Meteorológico Nacional, Protección Civil Estatal y las autoridades municipales.

La Subsecretaría de Protección Civil mantiene vigilancia permanente sobre la evolución de las condiciones meteorológicas y, en coordinación con las autoridades municipales, informará oportunamente cualquier cambio relevante.

En caso de emergencia, la población puede comunicarse al 911. (El Heraldo de Saltillo)