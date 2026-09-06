Mueren 10 tras explosión de pirotecnia en Edomex

Ciudad de México.- Una explosión de pirotecnia ocurrida la noche de este sábado durante una fiesta patronal en la comunidad de Santa María Canchesdá, en el municipio de Temascalcingo, dejó al menos 10 personas muertas y 64 lesionadas.

De acuerdo con Protección Civil del Estado de México, el siniestro ocurrió en la explanada de la iglesia de la comunidad, donde se llevaban a cabo los festejos.

El material pirotécnico que estalló estaba almacenado en un inmueble aledaño a la parroquia.

La explosión ocasionó el desplome de la estructura y de una parte de la barda perimetral, las cuales cayeron sobre personas que estaban en el lugar y algunas quedaron atrapadas bajo los escombros.

Al sitio se movilizó personal de Protección Civil local y de municipios aledaños, así como paramédicos de la Cruz Roja y del Servicio de Urgencias del Estado de México.

Autoridades estatales informaron que al menos ocho personas fallecieron en el lugar y los lesionados fueron trasladados a hospitales de Temascalcingo y Atlacomulco. (AGENCIA REFORMA)