Se une UAdeC a la esperanza, unión y compromiso con la Prevención del Suicidio con la Caminata “Huellas Amarillas”

La Universidad Autónoma de Coahuila, a través de la Coordinación de Unidad Sureste y la Coordinación General de Extensión Universitaria, en colaboración con el DIF Saltillo, llevó a cabo la Caminata “Huellas Amarillas”, como parte de las acciones de sensibilización en torno a la prevención del suicidio.

Esta iniciativa forma parte del movimiento internacional “Cycle Around the Globe”, promovido por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio (IASP), con la que se busca unir a personas de diferentes lugares del mundo a través de la actividad física y el registro de las distancias recorridas.

La jornada inició en el Bulevar Venustiano Carranza, bajo el puente a desnivel de Luis Echeverría, donde las autoridades realizaron el corte de listón amarillo que marcó el comienzo de la caminata, el rector de la máxima casa de estudios, Octavio Pimentel Martínez, la coordinadora de Unidad Sureste, Eva Kerena Hernández Martínez y la subcoordinadora de Responsabilidad Social de la Coordinación General de Extensión Universitaria, Daniela Valdez Barrón.

Además, el director general del DIF Saltillo, Alfonso Figueroa Vicuña, el coordinador general de Extensión Universitaria, David Hernández Barrera, funcionariado universitario y directoras y directoras de US.

Posteriormente, las y los asistentes recorrieron la ruta hasta llegar a las instalaciones de Rectoría de la UAdeC, donde se llevó a cabo una ceremonia de recibimiento, cabe mencionar que cada persona que se sumó a esta iniciativa portó una playera amarilla como símbolo de unión y solidaridad, así mismo, guardaron un minuto de silencio en memoria de las personas que ya no están entre nosotros, para honrar su vida y en solidaridad con sus familias, amistades y seres queridos.

La bienvenida estuvo a cargo de la subcoordinadora de Responsabilidad Social de la Coordinación General de Extensión Universitaria, Daniela Valdez Barrón, quien comentó que, se caminó para recordar que cada vida importa y que nadie debería de atravesar sus momentos más difíciles solo, por lo que hablar de este tema es una manera de prevenir y también de salvar vidas.

Asimismo, dijo que, es fundamental construir una comunidad universitaria donde hablar de salud mental no sea motivo de vergüenza, sino de valentía, además, agradeció al DIF Saltillo, porque al trabajar juntos se lleva un mensaje de esperanza y de aprender a escuchar sin juzgar.

Por su parte, el rector de la máxima casa de estudios, Octavio Pimentel Martínez, señaló que, en una mandada nadie camina solo, que todos son responsables de los

demás, por lo que es fundamental trabajar en equipo para escuchar, atender y acompañar.

Por lo anterior, exhortó a los presentes a convertirse en un ejército de atención, empatía y acompañamiento, porque quienes alzan la voz y se expresan son valientes, por ello, compartió que, uno de los principales compromisos de la Universidad es tener centros comunitarios de atención a la salud mental en las escuelas y facultades, iniciando a partir del mes de octubre en la Unidad Laguna, para después hacerlo en la Unidad Sureste y Norte.

Mientras que, el director general del DIF Saltillo, Alfonso Figueroa Vicuña, compartió que desde el DIF se tienen las puertas siempre abiertas para brindar atención psicológica a quien lo necesite, al tiempo que, agradeció el trabajo en equipo y cercanía que se tiene con la Universidad Autónoma de Coahuila para trabajar en conjunto en temas tan importantes como este.

Como parte de la jornada se instalaron diversas estaciones de sensibilización, entre ellas “Verdadero o falso”, actividad que permitió identificar y cuestionar algunos de los principales mitos y creencias existentes alrededor del suicidio, promoviendo la reflexión y preparando a los participantes para conocer información basada en evidencia.

También se habilitó la estación “¿Qué dirías a alguien que está pasando por un mal momento?”, en la que asistentes escribieron mensajes de apoyo y esperanza para integrarlos en un mural colectivo, asimismo, mediante el “Árbol de participación”, dejaron su huella como símbolo de comunidad, acompañamiento y construcción colectiva de redes de cuidado.

Al finalizar el recorrido, se entregaron tarjetas de agradecimiento a los participantes, las cuales incluyeron información de la Línea de la Vida como recurso de apoyo y orientación en salud mental, de esta manera, cada paso dado durante la jornada representó un mensaje de esperanza, unión y compromiso con la prevención del suicidio, además de contribuir a fortalecer los vínculos sociales y las redes de apoyo.

Con estas acciones, la Universidad Autónoma de Coahuila refrenda su compromiso con el bienestar integral de su comunidad y con la promoción de una cultura de sensibilización, acompañamiento, solidaridad y cuidado de la vida. (El Heraldo de Saltillo)