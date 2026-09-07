Pone Trump, ahora, a México y Canadá como parte de EU

Washington DC, Estados Unidos.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a generar atención la mañana de este lunes con una publicación sobre el mapa de Norteamérica.

El presidente estadounidense compartió en su cuenta de Truth Social una versión alterada del mapa en la que los territorios de México y Canadá aparecen representados con los colores de la bandera de Estados Unidos.

La imagen llega en un momento en que el mandatario ha multiplicado sus propuestas para modificar los nombres de lugares de la región, algunas de ellas en medio de sus diferencias políticas y comerciales con países vecinos.

Uno de los ejemplos más recientes ocurrió durante el fin de semana, cuando Trump planteó que el estado de Nuevo México debería llamarse “Nueva América”.

Su Gobierno también ha promovido una nueva denominación para el Lago Ontario.

Trump ordenó que las dependencias estadounidenses emplearan el nombre “Lago América”, una decisión que se produjo mientras Washington y Ottawa mantienen desacuerdos en materia comercial.

“Cambiar el nombre del lago a Lago América es algo en lo que he estado pensando desde hace mucho tiempo”, dijo Trump el 27 de agosto.

La modificación de nombres geográficos no es nueva en su actual Administración. En enero de 2025, poco después de asumir nuevamente la Presidencia, Trump firmó un decreto que estableció para el Gobierno estadounidense el uso de “Golfo de América” en lugar de “Golfo de México”. (AGENCIA REFORMA)