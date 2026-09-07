Instala INE Comisión de revisión antinarco

Ciudad de México.- Con la advertencia de que únicamente será mediador, el Instituto Nacional Electoral (INE) instaló la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas para el proceso de 2027.

Este órgano recibirá las listas de precandidatos y candidatos a cualquier cargo de elección que esté en juego el próximo año, así como de sus suplentes, que los partidos busquen conocer si representan un riesgo, al tener lazos con el crimen, tengan algún investigación en su contra o aparezcan en algún expediente delictivo.

Sin abrir los sobres, canalizarán los listados a dependencias financieras o de seguridad tanto nacionales como estatales.

Una vez que las instancias gubernamentales respondan, la Comisión verificará que los sobres están sellados y se entregarán a los partidos.

En principio se establecía que sólo el presidente de este órgano, Arturo Chávez, tendría acceso a la información, pero el consejero pidió que tampoco se le permitiera, para no estar involucrado.

Además de Chávez, los consejeros Uuc-Kib Espadas y Norma de la Cruz integran esta Comisión.

“Desempeñaremos una tarea fundamental que buscará robustecer y fortalecer la democracia de nuestro país. Tendremos como objetivo disminuir la opacidad y los riesgos de infiltración delictiva.

“Coadyuvaremos, a través de la cooperación institucional, con instancias de seguridad e investigación, así como con políticos y candidaturas independientes a prevenir que perfiles con factores de riesgo asociados a la delincuencia o a la corrupción, tengan incidencia en espacios de decisiones fundamentales para la vida pública de México”, afirmó Chávez.

El ex funcionario del Gobierno federal y de la Ciudad de México recordó que en la actualidad los actores políticos se acusan mutuamente de “narcopartidos” o “narcogobiernos”, e incluso ponen como ejemplo a gobernantes de distintos niveles.

Chávez recordó que en la elección de 2024 hubo 656 víctimas de violencia político-criminal, mientras que en 2023 fueron 567.

El 78.3 por ciento de los ataques fueron contra los aspirantes a Ayuntamientos, y ningún partido político se libró.

“Lo decimos claramente: la delincuencia organizada no tiene ideología política y busca infiltrarse ahí donde sea posible, independientemente del color partidista. Por eso debe ser un compromiso de todas y de todos frenar este fenómeno que le hace daño sobre todo a la sociedad mexicana.

“Frenar la infiltración de la delincuencia organizada significa frenar la violencia política, la corrupción y apostar porque la gobernanza democrática de un país debe mantener la paz y los procesos electorales apegados a la legalidad, la transparencia y la integridad de todas y todos quienes han decidido hacer vida pública”, abundó.

Detalló que habrá un diálogo permanente con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de Hacienda, el Sistema de Administración Tributaria (SAT), la Fiscalía General de la República, el Centro Nacional de Inteligencia, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Comisión Nacional Bancaria.

Consideró que la creación de esta Comisión “representa un mito histórico”, por lo que es necesario insistir en que las listas que envíen los partidos serán “voluntarias”, y con el aval de los involucrados, y las postulaciones, pese a los resultados, serán responsabilidad exclusiva de los institutos políticos.

“Por ello que nuestra labor deberá acotarse a actuar estrictamente por solicitud de parte interesada, garantizando el consentimiento previo, libre, informado, expreso e inequívoco de los sujetos involucrados.

“En todo momento ha de preponderar el derecho a la presunción de inocencia y la garantía a la estricta confidencialidad, ya que la información recibida no constituirá en ninguna circunstancia declaraciones de elegibilidad, no alterarán los derechos políticos electorales y no podrán ser utilizados para fines distintos a los previstos en la ley”, aclaró.

Chávez insistió en que los integrantes de la Comisión ni la Secretaría Ejecutiva tendrán acceso a “datos sensibles”, y por confidencialidad, todas las sesiones serán privadas sin difusión.

A propuesta del consejero Espadas, no sólo se pedirá información a la Fiscalía General de la República, en casos locales, también se pedirá a las Fiscalías estatales.

“La ley solamente menciona a la Fiscalía General, pero me parece que no se trata de una mención limitativa, es decir, se habla de instancias competentes en materia de seguridad, inteligencia, procuración de justicia, y financieras”, afirmó.

“Sí vamos a recurrir a las fiscalías de justicia de los estados, me parece que en caso contrario estaríamos dejando un amplísimo filón de información. Nosotros simplemente concentraremos y transmitiremos información a la que ni siquiera tendremos acceso, eso es muy importante de recalcar”.

El consejero consideró que el número de aspirantes disminuirá porque muchos partidos llegarán a las etapas electorales con candidaturas únicas.

Sin embargo, agregó, es forzoso que se incluyan a precandidatos, porque existiría un diagnóstico previo y a los suplentes de los candidatos electos.

Espadas recalcó que si el partido decide no pedir informes sobre un personaje que está siendo cuestionado, el INE no podrá hacer nada, porque sólo es a petición del partido.

“Vamos para decirlo con toda crudeza: si nosotros abrimos la posibilidad de que los suplentes no sean escrutados, también sería un espacio para que por esa vía pudieran filtrarse personas con riesgo razonable que lo supieran, que de esta manera pudieran transitar la verificación”, expuso. (AGENCIA REFORMA)