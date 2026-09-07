Denuncian restricción de agua para alumnos del turno vespertino en primaria de Saltillo

Madres de familia de la Primaria Jesús Ochoa Ruesga, en la colonia Nuevo Mirasierra, se manifestaron este lunes para exigir igualdad en el acceso al servicio y señalaron presuntas irregularidades por parte de la dirección del plantel

Madres de familia de la Primaria Jesús Ochoa Ruesga, ubicada en la colonia Nuevo Mirasierra de Saltillo, se manifestaron la mañana de este lunes para denunciar que los alumnos del turno vespertino estarían enfrentando restricciones en el suministro de agua dentro del plantel.

Durante la protesta, las madres señalaron directamente a la directora de la escuela, Enriqueta Córdoba, a quien acusaron de cerrar las válvulas de agua destinadas a los estudiantes del turno de la tarde, además de presuntamente negar el acceso a determinadas áreas del plantel.

Corina, madre de tres estudiantes de la institución, explicó que el conflicto con la directora se ha prolongado desde hace varios años y que decidieron manifestarse ante lo que consideran un trato desigual entre los alumnos de ambos turnos.

“La directora no nos quiere dar la cara porque nos cierra las válvulas de agua a los alumnos de la tarde, no quiere dar llaves de portones al director; supuestamente dice que hay cuotas obligatorias para mejoras de la escuela pero no hay ninguna mejora. El conflicto con ella es de hace años, entonces nosotros, como padres de familia, nos estamos manifestando”, expresó.

Otra madre de familia, identificada como Karime, cuestionó que mientras los estudiantes del turno matutino cuentan con el servicio de agua, los alumnos que acuden por la tarde tengan restricciones.

“Yo nada más quiero que haya igualdad, los niños de la tarde y de la mañana tienen los mismos derechos, y que haya agua. ¿Por qué en la mañana sí tienen agua y por qué a los de la tarde se lo están queriendo suspender?”, abundó.

Las madres de familia pidieron la intervención de las autoridades educativas para revisar la situación y garantizar que los estudiantes de ambos turnos tengan las mismas condiciones para desarrollar sus actividades escolares, particularmente en lo relacionado con el acceso al agua. (OMAR SOTO)