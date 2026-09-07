Camellos Saltillo celebrará su 31 aniversario con rodada, acrobacias y música en vivo

El Motoclub Camellos Saltillo Coah conmemorará 31 años de trayectoria el próximo 12 de septiembre con un programa que incluye exhibición de acrobacias de Gabo Stunt, rodada, fotografía oficial y presentaciones musicales en la Cantina La Fama.

El Motoclub Camellos Saltillo se prepara para celebrar su 31 aniversario con una jornada dedicada a la comunidad motociclista, que tendrá como sede principal la Cantina La Fama, en Saltillo, el próximo sábado 12 de septiembre de 2026.

De acuerdo con el programa difundido por el club, las actividades comenzarán a las 4 de la tarde, con el punto de reunión establecido en Biblioparque Norte, desde donde los participantes llevarán a cabo una rodada hasta la sede de La Fama, en el bulevar Jesús Valdés Sánchez 1861, El Olmo.

La celebración continuará con música en vivo durante la tarde y noche. El programa contempla la participación de Los Tripi Mazzter, La Maldita Stampida y The Smoking Dogs, además del gran cierre a cargo de La Sonora Dinamita, programado de las 11:30 de la noche a la 1:30 de la madrugada.

Boletos disponibles

El motoclub puso a disposición de sus integrantes y participantes un paquete conmemorativo de aniversario, con un costo de 450 pesos, que incluye una playera de manga larga, buff multifuncional, parche bordado, pulsera de acceso y calcomanía conmemorativa, al tiempo que el público en general y bikers que deseen únicamente disfrutar el evento pagarán 50 pesos.

Para mayores informes y adquisición de accesos, se puede llamar o enviar mensaje a los teléfonos 844 310 7948 y 844 176 3524, además de contactar a la organización a través de su página de Facebook Camellos Saltillo MC.

“En esta ocasión, gracias al Gobierno del Estado, al Gobierno Municipal de Saltillo, al Bar La Fama, se nos permitió y tendremos la oportunidad de hacer el aniversario en estos terrenos. Es un evento que hacemos cada año y generalmente nuestros visitantes son 12 mil, tenemos gente que viene de diferentes capítulos a nivel nacional, estatal e internacional”, remarcó José Serrato, presidente del Capítulo Saltillo de Camellos, quien indicó que con este tipo de eventos, el Club obtiene recursos para destinarlos a labor social como apoyo a niños con discapacidad y comunidades en situación vulnerable. (OMAR SOTO)