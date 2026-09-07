UTC reconoce legado de las mujeres indígenas de la Región Sureste

En el marco del Día Internacional de la Mujer Indígena celebrado cada 5 de septiembre, la Universidad Tecnológica de Coahuila (UTC) llevó a cabo la conferencia “La Mujer Indígena en la Región Sureste de Coahuila”, con el propósito de acercar a los jóvenes al conocimiento de las raíces, historia y aportaciones de las mujeres pertenecientes a los pueblos originarios.

La actividad fue impartida por Raymundo de la Rosa Galván, cronista de Ramos Arizpe, quien compartió con alrededor de 200 estudiantes de la institución diversos aspectos relacionados con la presencia y legado de las comunidades indígenas en esta zona de Coahuila.

Durante el encuentro se abordaron temas relacionados con la identidad, historia, cultura y contribuciones de las mujeres indígenas, destacando el papel que han desempeñado a través de distintas generaciones en la conformación social y cultural de la Región Sureste.

El rector de la UTC, Sergio Guadarrama Cortez, destacó que este tipo de actividades permiten complementar la formación académica de los estudiantes al generar espacios para conocer y reflexionar sobre la historia de la comunidad a la que pertenecen.

“Reconocer nuestra historia también es reconocer a las mujeres que, con su cultura, conocimiento y fortaleza, han contribuido a construir la identidad de nuestra región”, expresó Guadarrama Cortez, al señalar la importancia de que las nuevas generaciones conozcan y valoren sus raíces.

El rector agregó que la UTC continuará promoviendo actividades que fortalezcan entre su comunidad estudiantil el respeto por la diversidad cultural y el reconocimiento de quienes han contribuido a preservar la identidad regional, particularmente el legado histórico y social de las mujeres indígenas. (EDUARDO SERNA)