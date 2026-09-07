Agiliza “Ramos Atiende” respuesta a reportes ciudadanos

El chatbot opera las 24 horas, los 365 días del año y permite dar seguimiento a las solicitudes mediante un folio. Se encuentra disponible las 24 horas los 365 días del año a través de WhatsApp en el número 844 451 6276

El chatbot “Ramos Atiende”, el cual es el mecanismo digital oficial del Gobierno Municipal de Ramos Arizpe para la atención de reportes, fortalece la comunicación directa con los habitantes de las diferentes colonias para detectar, canalizar y dar seguimiento a necesidades relacionadas con los servicios públicos.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino informó que personalmente revisa todos los días el seguimiento de los reportes y llamó a la población a continuar utilizando esta vía para comunicar las necesidades que se presentan en su entorno.

“El chatbot está funcionando muy bien y queremos que la ciudadanía lo siga utilizando. Recibimos alrededor de 65 reportes diarios y yo los reviso todos los días; si alguien tiene algún reporte que no le han respondido, que inmediatamente nos lo haga saber para atenderlo”, expresó.

De acuerdo con el registro municipal, se contabilizan mil 606 reportes finalizados en nueve de los principales rubros canalizados mediante esta herramienta.

Entre los reportes atendidos destacan la reparación de luminarias, recolección de basura, bacheo, vehículos abandonados, mantenimiento de parques y jardines, servicio de agua, transporte público y semáforos apagados, entre otros.

“Los reportes nos permiten saber directamente qué está pasando en cada colonia. La gente detecta una luminaria que dejó de funcionar, un bache o algún servicio que requiere atención; lo importante es que ese reporte llegue, se canalice y tenga respuesta”, señaló Gutiérrez Merino.

Ramos Atiende se encuentra disponible las 24 horas, los 365 días del año, a través de WhatsApp en el número 844 451 6276.

La plataforma permite además adjuntar fotografías o videos para facilitar la ubicación e identificación del problema y genera un número de folio con el que el ciudadano puede dar seguimiento al estatus de su solicitud.

El Gobierno Municipal invitó a los habitantes de Ramos Arizpe a guardar el número de Ramos Atiende y utilizar esta herramienta para mantener una comunicación directa que permita identificar y atender con mayor rapidez las necesidades de las colonias. (ACONTECER)