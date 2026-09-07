Cumple Javier Díaz: entrega techumbre en la primaria Félix U. Gómez

Se invirtieron más de 3 millones de pesos en beneficio de más de 600 alumnas y alumnos

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, entregó una techumbre en la Escuela Primaria Félix U. Gómez, en la colonia Herradura III, obra que, con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez, vendrá a beneficiar a más de 600 alumnas y alumnos del plantel.

“Es una obra de más de 3 millones de pesos y para nosotros era muy importante que estuviera lista al arranque de este ciclo escolar para que las alumnas y los alumnos puedan llevar a cabo los actos cívicos, actividades deportivas, de educación física, los festivales de cultura del día de la madre, del día del estudiante”, dijo.

Javier Díaz mencionó que se ha llevado a cabo la construcción de techumbres en las Escuelas Primarias José Joaquín López de Lizardi y General Andrés S. Viesca, y se trabaja en 7 planteles más.

El presidente municipal se comprometió, además, con el alumnado, personal docente y padres de familia de la Escuela Primaria Félix U. Gómez a llevar, junto con su esposa Luly López Naranjo, presidenta honoraria del DIF Saltillo, la unidad móvil de Amor en Movimiento para realizar de manera gratuita audiometrías, optometría y servicios dentales, entre otros.

Álvaro Moreira Valdés, diputado local electo, destacó que esta obra vendrá a cambiar la vida de las niñas y niños.

“Significa más que protegernos del sol y de la lluvia, significa que ustedes van a tener un espacio digno y espacio seguro donde van a poder realizar muchísimas actividades. Agradezco mucho a un gran alcalde que tenemos como lo es Javier Díaz, por estar aquí, por estar cerca de nuestras niñas, de nuestros niños, de la educación y hacer de todo esto una prioridad para su gobierno”, dijo.

El subdirector de Infraestructura y Obra Pública, Héctor Lerma Haro, dio a conocer que la construcción de la techumbre metálica se llevó a cabo en una superficie de 551 metros cuadrados, incluyendo sistema de bajadas pluviales, instalación eléctrica para iluminación y sistema de pararrayos para protección.

Diana Teresa Rodríguez Gutiérrez, directora de la Escuela Primaria Félix U. Gómez, mencionó que más que una obra de infraestructura representa compromiso, voluntad y la certeza de que las autoridades escuchan y cumplen.

“Nuestro más sincero agradecimiento al presidente municipal de Saltillo, Javier Díaz González, por hacer realidad una petición que durante mucho tiempo fue un anhelo para nuestra escuela, hoy podemos decir con orgullo que Saltillo tiene un alcalde que atiende y sobre todo cumple”, refirió.

A nombre de la comunidad estudiantil, la alumna Suhely Regina Domínguez Ramírez mencionó que hace poco tiempo le hicieron la petición al alcalde Javier Díaz de la construcción de la techumbre y ya es una realidad.

“Y nos llena de una enorme felicidad, porque nos demuestra que usted cumplió su promesa con nuestra escuela. Contar con esta obra nos ayuda a protegernos del sol intenso, de las inclemencias del clima y representa un lugar de encuentro para convivir en armonía”, destacó la alumna.

Además de la entrega de la techumbre, se realizó la ceremonia cívica de honores a la bandera, así como la entrega simbólica de libros y útiles escolares para las y los alumnos.

Durante el evento se contó con la presencia de Jorge Piñones Arsuaga, Coordinador General de Mejora Coahuila; Hugo Iván Lozano Sánchez, subsecretario de Educación Básica, en representación de Emanuel Garza Fishburn, secretario de Educación en Coahuila; Mitchel Emmanuel Márquez de Luna, regidor presidente de la Comisión de Educación; y Ernesto Siller Torres, director de Desarrollo Social. (El Heraldo de Saltillo)