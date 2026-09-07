Lleva Comisaría a 19 colonias Cine con tu Policía

Refuerza vínculos de confianza con niños, adolescentes y padres de familia

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana ha llevado durante el año el programa “Cine con tu Policía” a 19 colonias, como una estrategia para generar lazos de confianza con la comunidad.

El comisionado Miguel Ángel Garza Félix dijo que el programa permite que la comunidad, en particular, niñas, niños y adolescentes, vea al policía como una figura accesible y pueda acercarse a él y generar reportes, en caso necesario.

“Este programa permite romper la distancia entre la comunidad y la corporación. En Saltillo, una de las prioridades de nuestro alcalde Javier Díaz González es impulsar precisamente la proximidad social, un elemento valioso para mantener la seguridad”, abundó.

Alexis Morales Hernández, director de Proximidad Social y Prevención del Delito, informó que en lo que va del año esta iniciativa ha llegado a 19 colonias de Saltillo, entre ellas Buenos Aires, Ampliación Girasol, La Herradura, Vicente Guerrero, Las Teresitas, Bellavista, El Álamo, Landín, Lucio Blanco, Lomas del Refugio y Nuevo Teresitas, en el sector sur.

También Saltillo 2000, Andalucía, Satélite Sur, 15 de abril y Brisas Poniente, al poniente; así como Zaragoza, Misión Cerritos y Urdiñola, al oriente.

Explicó que la respuesta de los vecinos ha sido positiva y que estos espacios permiten fortalecer la confianza, así como impulsar una mayor participación de las familias en sus colonias. (El Heraldo de Saltillo)