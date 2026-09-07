“En Tu Escuela Tú Eliges” se acerca a 65 planteles atendidos; coordinación con el gobierno de Manolo Jiménez fortalece la educación

Con cerca de 65 planteles beneficiados, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe refuerza la atención y mejoras en escuelas públicas mediante el programa “En Tu Escuela Tú Eliges”.

Tomás Gutiérrez Merino, alcalde de la ciudad, destacó que esta estrategia busca atender a todas las instituciones educativas públicas del municipio, desde preescolar hasta universidad, antes de concluir la actual administración.

“Hasta el momento se registra un avance estimado de entre 60 y 70 por ciento en el programa ‘En Tu Escuela Tú Eliges’, donde son las propias comunidades educativas las que determinan, de acuerdo con sus necesidades particulares, en qué equipamiento o mejoras debe aplicarse el recurso destinado por el municipio”, señaló el alcalde.

El alcalde, junto con José María Morales Padilla, Administrador Fiscal General del Estado, encabezó la entrega de útiles escolares en la Escuela Primaria México, de la colonia Santa Fe.

Gutiérrez Merino resaltó que el esfuerzo municipal se complementa con el respaldo del Gobierno del Estado de Coahuila que encabeza Manolo Jiménez Salinas, lo que permite ampliar el alcance de las acciones dirigidas a la comunidad educativa.

Con el programa “En Tu Escuela Tú Eliges” se han entregado apoyos para la adquisición de minisplits, pintarrones, equipos de sonido, dispensadores de agua, herramientas, materiales y otros insumos definidos directamente por directivos, docentes y padres de familia.

Por su parte, José María Morales Padilla destacó la coordinación que mantienen el Gobierno del Estado y el Municipio para sumar esfuerzos y generar mejores condiciones para la comunidad educativa de Ramos Arizpe.

“Cuando Estado y Municipio trabajamos en el mismo sentido, los resultados se multiplican. Existe una coordinación permanente con el alcalde Tomás Gutiérrez que permite que lleguen más beneficios para nuestros estudiantes y sus familias”, expresó Morales Padilla.

En el evento estuvieron presentes José Humberto García Zertuche, secretario de Desarrollo Social; Lizbeth Ogazón Nava, regidora presidenta de la Comisión de Educación; y Mónica Merino Sánchez, directora de Educación. (ACONTECER)