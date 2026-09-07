Atraerá Mundial de Tiro con Arco más eventos deportivos de talla internacional a Saltillo: OCV

La final de la Copa Mundial de Tiro con Arco 2026 permitirá proyectar a Saltillo ante competidores, organizadores y visitantes nacionales e internacionales, además de generar una derrama económica estimada de hasta 15 millones de pesos, señaló Raúl Rodarte Leos, director de la OCV Saltillo

La realización de la final de la Copa Mundial de Tiro con Arco 2026, que se llevará a cabo este fin de semana en la Plaza de Armas de Saltillo, permitirá posicionar a la capital de Coahuila como un destino capaz de albergar eventos deportivos de talla internacional y abrirá la puerta para atraer nuevas competencias, consideró Raúl Rodarte Leos, director de la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV) Saltillo.

«Poner a Saltillo en este tipo de eventos en un radar nacional e internacional, que se hable de México, de Saltillo, y cada uno de estos competidores se puede convertir en influenciador si habla de su seguridad, su arquitectura, su gastronomía, eso es lo que ayuda. Este tipo de eventos, más allá de la derrama económica que pueda generar, es el impacto mediático para traer más turismo», remarcó.

Rodarte Leos señaló que la presencia de atletas, entrenadores y familiares durante la competencia representa también una oportunidad para que conozcan los atractivos de la ciudad y posteriormente puedan recomendarla como destino turístico.

«La OCV, a donde vamos, usamos estos eventos como testimonio de lo que se ha realizado, es bueno también saber de los organizadores los retos que tienen a nivel local, en permiso, proveeduría, logística y como destino trabajarlas, también es saber dónde estamos parados para seguir apostándole a este tipo de nicho de eventos», apuntó.

En cuanto al impacto económico que tendrá la Copa Mundial de Tiro con Arco, estimó que el evento podría generar una ocupación de entre 500 y 600 cuartos de hotel, considerando que cada competidor suele viajar acompañado por entrenadores y, en algunos casos, familiares.

En materia de hospedaje, estimó que la derrama podría ubicarse entre 1.2 y 1.8 millones de pesos, mientras que al considerar el impacto económico general del evento, incluyendo el movimiento generado en comercios y servicios y la infraestructura realizada en el primer cuadro de la ciudad, la cifra podría alcanzar entre 10 y 15 millones de pesos. (OMAR SOTO)