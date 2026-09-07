Va Javier Díaz por más arroyos y callejones limpios

Intensifica alcalde jornadas de atención profunda en la Saltillo 2000 y Morelos

Como parte de las acciones permanentes para mantener una ciudad limpia y en mejores condiciones, el alcalde Javier Díaz González intensificó las jornadas de atención profunda en diferentes tramos de arroyos y callejones de Saltillo.

A través de las cuadrillas de “Aquí Andamos”, se intervino de manera integral en el arroyo ubicado entre las calles Nectarina, Zarzamora y el bulevar Javier García Villarreal, de la colonia Saltillo 2000, al poniente de la capital de Coahuila.

En este punto y por petición de las y los vecinos, se retiró maleza, basura, tierra y desechos acumulados en el cauce y sus alrededores, con lo que se busca mejorar las condiciones del arroyo y elevar la calidad de vida en el sector.

El alcalde Javier Díaz destacó que la atención de estos puntos es parte de su estrategia permanente de mantenimiento y prevención, con el objetivo de disminuir posibles riesgos durante las lluvias.

Como parte de esta jornada de trabajo, brigadas municipales llevaron a cabo la limpieza integral del callejón en la colonia Morelos, ubicado entre las calles 7, 9, 14 y 16, en el que se eliminó la maleza y la basura acumulada, a fin de brindar un entorno más limpio y seguro para las familias de este sector oriente de Saltillo. (El Heraldo de Saltillo)