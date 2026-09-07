Vienen más medidas contra evasión fiscal, adelanta MORENA

El diputado Ricardo Monreal descarta que el Paquete Económico 2027 incluya nuevos impuestos

Ciudad de México.- El líder de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, adelantó que el Paquete Económico 2027 no contendrá aumentos ni creación de nuevos impuestos, pero sí medidas contra la evasión fiscal.

«Vienen medidas antievasión fiscal, antielusión fiscal, pero hasta este momento, yo no tengo conocimiento de que vengan incorporados nuevos impuestos. Es especulación, son posiciones políticas de los grupos parlamentarios que respetamos, pero apenas iniciaremos la discusión, a partir de mañana», dijo.

La semana pasada, la bancada de Morena en la Cámara de Diputados metió reversa al aumento de impuestos a las bebidas alcohólicas y productos con alto contenido de sodio como las frituras, salsas, sopas instantáneas y embutidos, luego que el presidente de la Comisión de Hacienda, Carol Antonio Altamirano, adelantó que había propuestas de legisladores para ajustar esos gravámenes.

El zacatecano afirmó que su bancada está lista para profundizar la política social que será de más de un billón de pesos y afirmó que establecerán con responsabilidad el déficit.

Cuestionado sobre si en el Presupuesto de Egresos se revisará la asignación recursos de obras emblemáticas desarrolladas en la administración pasada y que todavía requieren recursos para su funcionamiento, el legislador afirmó que los plazos marcados para ellas se están cumpliendo.

«Evidentemente tenemos plazos que se marcaron desde el momento en que se construyeron las obras, plazos que se están desarrollando y plazos que se están cumpliendo. Pero llegará la discusión de estos temas, sin duda», dijo.

Monreal anunció que el Paquete Económico 2027 será entregado el martes a las 18:00 horas a la Cámara de Diputados y, una vez recibido, las Comisiones de Hacienda y de Presupuesto y Cuenta Pública definirán la ruta para su análisis y discusión.

Sobre la ruta de la iniciativa en materia de doble nacionalidad, Monreal adelantó que prevén discutirla y votarla en el pleno entre el 21 y 23 de septiembre próximo. (Agencia Reforma)

«VIENEN MEDIDAS antievasión fiscal, antielusión fiscal, pero hasta este momento, yo no tengo conocimiento de que vengan incorporados nuevos impuestos” dijo Ricardo Monreal.