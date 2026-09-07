La nueva conexión Saltillo-Ramos Arizpe que anunció Claudia Sheinbaum y de la que nadie sabe cuál es

El domingo pasado, en el parque “Las Maravillas”, la presidenta Claudia Sheinbaum habló sobre la construcción de una nueva conexión urbana entre Saltillo y Ramos Arizpe, la cual tendrá una longitud de 6 kilómetros y en la que se pretende invertir 1 mil 100 millones de pesos; sin embargo, en Coahuila nadie sabe a qué obra se refiere, ni cuándo se va a llevar a cabo

El pasado domingo, durante la presentación de su informe regional en el parque “Las Maravilas” de Saltillo, la presidenta Claudia Sheinbaum habló sobre los proyectos de infraestructura que su gobierno va a construir en Coahuila, entre ellos la ampliación de la carretera federal 57 entre Saltillo y Monclova; el nuevo puente internacional “Puerto Verde”, en Piedras Negras; el tren Saltillo–Monterrey–Nuevo Laredo; y el Hospital General Regional del IMSS en Saltillo.

Sheinbaum también habló sobre la construcción de una nueva conexión urbana Saltillo–Ramos Arizpe con una longitud de 6 kilómetros y una inversión aproximada de mil 100 millones de pesos. Sin embargo, nadie en Coahuila sabe con precisión a que obra se refiere.

Esta obra ya había sido mencionada en “la mañanera” del 4 de marzo de 2026, en la conferencia matutina encabezada por Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, durante la presentación del Programa Nacional de Infraestructura Carretera 2026, que contemplaba inversiones públicas y mixtas por 397 mil 46 millones de pesos.

Ese día Claudia Sheinbaum presentó el programa como un plan “histórico” para construir, ampliar y conservar alrededor de cinco mil kilómetros de carreteras y autopistas, en tanto que el director de Banobras, Jorge Mendoza Sánchez, fue quien mencionó específicamente la conexión Saltillo–Ramos Arizpe. La obra quedó incluida entre siete proyectos que serían desarrollados mediante un esquema de inversión mixta. Es decir, con recursos públicos y privados, lo cual implica que sería una vialidad de cuota.

El Heraldo de Saltillo ha entrevistado a diversos funcionarios públicos en nuestro estado para tener más detalles sobre esta obra, pero la respuesta ha sido que lo único que saben es lo dicho por la propia presidenta.

Actualmente, Saltillo y Ramos Arizpe se conectan a través de varias vialidades principales: el bulevar Venustiano Carranza, que se convierte en bulevar Miguel Ramos Arizpe; el bulevar Isidro López Zertuche, que en Ramos se llama bulevar Industrias; el libramiento Oscar Flores Tapia, que une Saltillo, Arteaga y Ramos; el bulevar Eulalio Gutiérrez; y, finalmente, la prolongación del bulevar Vito Alessio Robles que entronca en Ramos Arizpe con la carretera Los Pinos. Sin embargo, ninguna de estas vialidades aparenta ser a la que se refirió la presidenta.

Existe además el libramiento Norponiente, que inicia al sur de Saltillo cerca del área industrial de Derramadero, y que de ahí continua hacia el norte rodeando las zonas urbanas de Saltillo y Ramos Arizpe hasta entroncar con la autopista de cuota que lleva a Monterrey. Este libramiento, desde que se construyó, solo cuenta con un carril en cada sentido de circulación, convirtiéndolo en una vialidad muy peligrosa en la que han ocurrido muchos accidentes fatales. Sin poder asegurar que así sea, es posible que el anuncio de Claudia Sheinbaum pueda tratarse de la ampliación de este libramiento, al menos en el tramo de 6 kilómetros al que la presidenta se refirió. (El Heraldo de Saltillo)