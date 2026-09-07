Impulsa Ayuntamiento rehabilitación de banquetas en Centro Histórico

Mantiene Javier Díaz intensa estrategia en la calle Carlos Salazar y limpieza mecanizada

Por instrucción del alcalde Javier Díaz González, personal municipal intensificó los trabajos para recuperar los espacios públicos de Saltillo, con acciones simultáneas del programa de Rehabilitación de Banquetas en la Zona Centro y jornadas de limpieza profunda en las principales vialidades.

En el Centro Histórico de Saltillo, como parte del programa de Rehabilitación de Banquetas, se realizan trabajos integrales sobre las aceras poniente y oriente de la calle Carlos Salazar, entre Cristóbal Colón y Luis Gutiérrez.

Con estas intervenciones, el Gobierno de Saltillo busca mejorar la seguridad y funcionalidad, además de contribuir al embellecimiento de una de las zonas con mayor actividad comercial, peatonal y urbana de la capital de Coahuila.

De manera paralela y con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, el Gobierno Municipal mantiene su intensa jornada de limpieza profunda de vialidades, con trabajos de la Barredora Mecánica.

Entre los puntos intervenidos se encuentran el bulevar Fundadores, el periférico Luis Echeverría Álvarez y el bulevar Emilio Arizpe de la Maza, entre otras vialidades, donde se retira tierra, polvo y basura acumulada. (El Heraldo de Saltillo)