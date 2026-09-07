Refuerza Ramos Arizpe acciones preventivas ante lluvias

Para agilizar la reparación de los baches, el alcalde invitó a la población a utilizar el chatbot municipal para realizar sus reportes

Ante las lluvias registradas en los últimos días en la Región Sureste de Coahuila, el Ayuntamiento de Ramos Arizpe mantiene labores preventivas para facilitar el desfogue del agua y reducir riesgos de inundaciones, además de reforzar las cuadrillas encargadas de reparar los baches que surgen a consecuencia de la humedad.

El alcalde Tomás Gutiérrez informó que la experiencia obtenida durante las fuertes precipitaciones de meses anteriores permitió identificar los principales puntos por donde corre el agua, así como las zonas que requieren atención especial.

“Ya sabemos por dónde corre el agua y tratamos de minimizar este tipo de situaciones. Tenemos pronósticos de lluvia, limpiamos alcantarillas y diversos lugares, además de darle conducción al agua para que pueda seguir su cauce”, señaló.

Uno de los factores que representa un reto para Ramos Arizpe es el agua proveniente de Saltillo, por lo que se han realizado trabajos en arroyos para facilitar su circulación y evitar acumulaciones que puedan derivar en afectaciones tanto a viviendas y vialidades.

“Al agua que viene de Saltillo le estamos dando seguimiento para que no nos afecte tanto. Se hacen algunos quiebres en el arroyo La Encantada y metemos maquinaria para que tenga salida rápidamente y no nos cause inundaciones en vialidades principalmente”, detalló.

Gutiérrez Merino señaló que el crecimiento urbano también modifica la manera en que se comportan las precipitaciones, debido a que la expansión de calles, banquetas y superficies pavimentadas disminuye la capacidad del suelo para absorber rápidamente el agua. A ello se suman lluvias cada vez más concentradas en determinadas zonas de la ciudad, lo que puede provocar grandes acumulaciones de agua en periodos relativamente cortos.

“Las lluvias nos benefician mucho porque fortalecen los mantos acuíferos, pero también nos causan muchos problemas con los baches. Tenemos cuadrillas, presupuestos y acciones para atenderlos, y vamos poco a poco trabajando en ello”, expresó.

Para agilizar la reparación de los baches, Gutiérrez Merino invitó a la población a utilizar el chatbot municipal para realizar sus reportes. Explicó que esta herramienta permite conocer con mayor rapidez la ubicación del daño y canalizar la solicitud a las áreas correspondientes. (EDUARDO SERNA)