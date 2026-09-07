SALTILLO PASO A PASO

Pleitos, crímenes y justicia

Las viejas crónicas románticas describen a la villa de Santiago del Saltillo como apacible; en realidad, era un lugar donde se peleaba, se robaba, se engañaba y se mataba. Los archivos del Cabildo de Saltillo conservan expedientes que documentan esa otra cara de la vida ordinaria: los pleitos entre vecinos, los crímenes que perturbaban el orden, los castigos que intentaban restablecerlo. Esos papeles son, en muchos sentidos, el retrato más claro que existe de cómo se vivía en la villa colonial.

Los crímenes de sangre eran los más graves, y los que más se investigaban y a veces se castigaban. El uxoricidio de Diego de Montemayor, quien presumiblemente en 1581 asesinó a su esposa Juana Porcallo al descubrir sus amoríos con Alberto del Canto, no era un caso cualquiera ni aislado. Los registros documentan parricidios, como el asesinato de un hombre llamado Manuel de Voz Mediano, la historiografía moderna la unificó como Vozmediano, a manos de su esposa e hija, y lesiones frecuentes que surgían de peleas entre vecinos de distintas castas. En una villa de frontera donde casi todo el mundo andaba armado y el alcohol circulaba en las pulquerías, las riñas que terminaban mal no eran excepcionales. Muchos de los homicidios registrados ocurrían, además, en el contexto de la guerra permanente contra los grupos nómadas.

Los delitos contra la propiedad eran los más cotidianos. El robo simple, aves de corral, telas, alimentos, encabezaba los registros por frecuencia. El abigeato era considerado delito gravísimo, a veces equiparado en severidad al homicidio, porque un buey o una mula robada podía arruinar a un labrador. Los asaltos a mano armada ocurrían principalmente en los caminos entre Saltillo y Zacatecas o Monterrey, tramos donde la escolta era esporádica y el terreno favorecía a quienes esperaban en las cañadas. El despojo de tierras y aguas, aunque disfrazado de litigio civil, era también una forma de robo institucionalizado: los conflictos entre hacendados españoles y el pueblo de San Esteban por límites y derechos de acequia llenaron décadas de expedientes, muchas veces sin resolución definitiva.

Las infracciones sexuales ocupaban un lugar propio en el sistema judicial colonial, porque la Iglesia y el Estado consideraban la moralidad sexual un asunto de orden público. El incumplimiento de palabra de matrimonio, cuando un hombre tenía relaciones con una mujer bajo promesa de casamiento y luego se negaba a cumplirla, era causa civil muy frecuente. La ilícita amistad, término oficial para el amancebamiento, era perseguida con espías que intentaban sorprender a los infractores en el momento justo. El incesto y el adulterio levantaban expedientes considerables. En los archivos aparecen también casos de bestialidad, considerados escándalo diabólico y documentados como cualquier otro delito.

Lo que revelan todos estos expedientes, no es solo una lista de delitos sino el funcionamiento real de una sociedad que se decía ordenada por la ley pero que operaba por negociación constante entre lo que la ley dictaba y lo que la gente hacía. El mismo escribano que redactaba la condena por amancebamiento podía tener en casa una esclava. El alcalde mayor que firmaba las sentencias por robo de ganado podía haber declarado rebeldes a indios pacíficos para venderlos legalmente. El Archivo Municipal de Saltillo guarda esa contradicción con una fidelidad involuntaria: por una parte, se intentó documentar el orden y el resultado fue el registro de todo lo que ese orden no podía sostener de manera legal.

En la próxima entrega conoceremos los crímenes más escandalosos del Saltillo antiguo.

Fuentes

Cuello, José. «The Persistence of Indian Slavery and Coerced Labor in the Regional Political Economy of Saltillo, 1577–1700». Journal of Latin American Studies, vol. 21, núm. 3, 1989. Documentación de conflictos legales, esclavitud y violencia en los registros coloniales.

Cavazos Garza, Israel. Saltillo en la historia y en la leyenda. Saltillo: Archivo Municipal de Saltillo, 1979. Casos concretos de crímenes y personajes de la villa colonial.

Offutt, Leslie Scott. Una sociedad urbana y rural en el norte de México: Saltillo a fines de la época colonial. Saltillo: Archivo Municipal de Saltillo / Librería Portales, 1993.

Valdés, Carlos Manuel y Dávila del Bosque, Ildefonso. Saltillo: historia breve. México: El Colegio de México / FCE, 2011.

Israel, Jonathan I. Razas, clases sociales y vida política en el México colonial, 1610–1670. México: Fondo de Cultura Económica, 1980.