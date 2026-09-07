PUNTO DE CIENCIA

Dra. Ana Cecilia Flores Amador

Herramientas digitales: una oportunidad para mejorar los negocios

Hoy en día, los negocios enfrentan cambios constantes: los clientes buscan productos con mayor calidad, mejores precios y rapidez en las entregas. Por otra parte, la competencia aumenta, al igual que los costos y gastos. Por ello, las empresas necesitan controlar mejor sus gastos, ventas, inventarios y procesos y, para lograrlo, las herramientas digitales pueden convertirse en un gran apoyo.

El concepto de herramientas digitales abarca redes sociales y recursos como Excel, Power BI, almacenamiento de archivos en la nube, pagos digitales y programas que permiten organizar y analizar información. La utilidad de estas herramientas consiste en facilitar el trabajo diario y ofrecer datos que ayuden a tomar mejores decisiones.

Para conocer el impacto del uso de estas herramientas, en la Facultad de Contaduría y Administración, Unidad Norte, se realizó una investigación en la que se analizaron 424 micro, pequeñas y medianas empresas ubicadas en la Región Centro de Coahuila. El estudio analizó la relación entre el uso de herramientas digitales y cuatro aspectos importantes para cualquier negocio: la organización de sus procesos, su presencia en el mercado, sus ganancias y el manejo de su personal.

Los resultados mostraron que no todas las empresas aprovechan la tecnología de la misma manera. En las microempresas se encontró un menor uso de herramientas digitales y no se observó una relación clara entre su utilización y un mejor desempeño. Esto no significa que la tecnología no les sirva. En muchos casos, las microempresas apenas comienzan a utilizarla o la emplean solamente para tareas básicas. También pueden enfrentar dificultades como falta de capacitación, recursos económicos limitados o desconocimiento sobre las herramientas que mejor se adaptan a sus necesidades.

En cambio, en las pequeñas y medianas empresas se encontró una relación positiva entre el uso de herramientas digitales y un mejor desempeño en la organización de sus procesos, su presencia en el mercado, su la rentabilidad y en el manejo del personal. Una posible explicación es que las empresas de mayor tamaño suelen contar con más personal, recursos y organización para incorporar la tecnología en sus actividades. Sin embargo, es necesario aclarar que comprar un programa o instalar una aplicación no garantiza que el negocio mejore. Para obtener los beneficios esperados, es necesario que las herramientas se utilicen correctamente y formen parte del trabajo diario.

No siempre se requiere una inversión elevada. La digitalización puede comenzar con acciones sencillas que ayuden a los negocios a mantener en orden la información de sus clientes, registrar correctamente sus ingresos y gastos, controlar el inventario en una hoja de cálculo o guardar documentos importantes en la nube. Antes de adquirir una herramienta digital, es necesario identificar qué problema se quiere resolver, para qué servirá, quién la utilizará y qué capacitación será necesaria.

Además, la incorporación de tecnología debe realizarse de acuerdo con las posibilidades y necesidades de cada negocio. Por ejemplo, para algunas empresas, lo más necesario puede ser mejorar el control de ventas o inventarios, y para otras, la prioridad puede ser analizar información para preparar reportes que apoyen la toma oportuna de decisiones. También es importante que los trabajadores comprendan la utilidad de estos recursos y reciban capacitación para usarlos con seguridad. Cuando la tecnología responde a una necesidad concreta y el personal sabe aprovecharla, puede facilitar las actividades diarias y fortalecer el crecimiento de la empresa.

En conclusión, las herramientas digitales pueden ayudar a los negocios a trabajar de manera más ordenada, conocer mejor sus resultados y responder con mayor rapidez a los cambios del mercado. No obstante, sus beneficios dependen de la forma en que cada empresa las incorpora y aprovecha.

Dra. Ana Cecilia Flores Amador

Facultad de Contaduría y Administración, Unidad Norte

Universidad Autónoma de Coahuila