PROCESO ELECTORAL 2027: EL DESAFÍO DE RECUPERAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Los procesos electorales dan la oportunidad a los ciudadanos para seleccionar a sus gobernantes y son una evaluación que se hace de quienes los gobiernan.

El próximo 10 de septiembre, el Instituto Nacional Electoral (INE) llevará a cabo la ceremonia cívica para dar comienzo al Proceso Electoral Federal 2026-2027 (PEF), el cual tendrá su punto culminante el 6 de junio del próximo año, cuando se celebre la Jornada Electoral para elegir la totalidad de la Cámara de Diputados, 17 gubernaturas y miles de cargos locales.

Cabe destacar que el PEF 2026-2027 incluirá más de 500 actividades a cargo del INE, entre planeación, organización, coordinación, capacitación, insaculación, registro y verificación, con el objetivo de garantizar certeza, previsión y transparencia en cada una de las etapas de la preparación comicial. Ese será el trabajo y la responsabilidad del organismo electoral.

Los partidos políticos tendrán su propia responsabilidad ante el electorado.

Los partidos políticos se han vuelto esenciales para la democracia; por lo que su legitimación constante es fundamental para su adecuado funcionamiento. La modernización democrática del país debe iniciar por los propios partidos, como instrumentos atractivos para el compromiso y participación.

Su organización interna, sus procedimientos de actuación y toma de decisiones, además de sus mecanismos de financiamiento, son los aspectos que pueden incidir más en el alejamiento de los ciudadanos de ellos.

Para que los partidos se conserven como eficaces instrumentos de participación política, es necesario, entre otras cosas, que regulen y trasparenten los derechos y deberes de sus afiliados; la designación democrática de los órganos internos de dirección; la elaboración de las candidaturas a los cargos públicos representativos y las garantías en los procesos internos.

Ese es el reto para los partidos, solo así podrán ir al reencuentro con los ciudadanos.

Ahora queda la pregunta ¿qué debemos hacer los ciudadanos!. El Maestro Roberto Salcedo explica que la participación política comprende una gama de acciones diversas: atención a la información política en los medios masivos, discusión política dentro del seno familiar o en el centro de trabajo, proselitismo espontáneo, voto en las elecciones, acción comunitaria, asistencia a actos políticos, relaciones con políticos y funcionarios públicos, aportación de fondos a causas políticas, militancia partidista, trabajo de partido, realización de tareas de campaña, entre otras.

Estas formas de acción política de los electores conducen, de algún modo, a orientar la acción del gobierno.

La participación política está impulsada por el interés propio, el sentido del deber ciudadano, el impacto percibido del gobierno sobre la vida propia, el sentido de eficacia política de la acción personal, el conocimiento de las opciones políticas disponibles.

La gente vota, hace campaña, se manifiesta, hace huelga o mitines porque piensa que el gobierno puede solucionar algún problema individual o de grupo.

El modo como se llevan a cabo todas estas tareas también califica la participación política y puede variar de ser completamente racional, abierta, partidista, sistemática, activa y comprometida, a sólo ser fruto de las circunstancias y emociones del momento; asimismo, puede dirigirse al mantenimiento del statu quo u orientarse al cambio. (manual.inep.org)

Partiendo de ese marco, es muy importante que cada vez seamos más gente la interesada en los temas políticos, porque está claro que el cambio verdadero sólo se produce con la participación de todos, porque el verdadero cambio afecta a todos.

Sin la participación ciudadana no podremos revitalizar y oxigenar el sistema democrático. México necesita hoy en día un sistema democrático renovado, que cuente, entre sus ingredientes, con la aceptación del pluralismo y de la diversidad; tolerancia y diálogo; autonomía de la política, respeto y responsabilidad institucional.

Por ello es importante que la participación ciudadana trascienda a las formas de acción política de los electores que conducen, de algún modo, a orientar su voto.

Es decir, que vayan más allá de la coyuntura electoral y que se vuelva una exigencia permanente de instrumentos y motivación para participar. Porque sólo abriendo las instituciones se puede generar una participación eficaz. Solo así se conseguirá que la ciudadanía confíe en la acción de gobierno y colabore con ella.

Los ciudadanos con su acción cotidiana y permanente deberán exigir que si se revisen y se reforme el actuar de los poderes públicos y sus instituciones autónomas, pero para fortalecerlas y lograr que cumplan cabalmente sus funciones.

José Vega Bautista

@Pepevegasicilia

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