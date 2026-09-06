La presidenta siempre será bienvenida a Coahuila: Manolo  

Gobernador destaca que desde el inicio de la gestión de la administración federal, se ha tenido muy buena comunicación con Claudia Sheinbaum

El gobernador Manolo Jiménez Salinas asistió como invitado a la glosa en Coahuila del Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, evento que se llevó a cabo en el auditorio del Parque Las Maravillas, de la capital del estado.

«Recibimos con gusto en Coahuila a la presidenta Claudia Sheinbaum para escuchar la glosa de su Segundo Informe de Gobierno. Aquí vamos a seguir trabajando en equipo por el bien de Coahuila y de México», destacó el gobernador.

Manolo Jiménez mencionó que desde el inicio de la gestión de la administración federal, se ha tenido muy buena comunicación con la presidenta Claudia Sheinbaum, quien siempre se ha mostrado receptiva y con apertura para atender muchas de las obras prioritarias que necesita la entidad.

“La presidenta siempre será muy bienvenida a Coahuila”, expresó el gobernador del Estado.

Destacó que parte de estas obras, la presidenta las anunció como compromisos presidenciales, y que algunas de ellas ya están en proceso de construcción.

Jiménez Salinas reiteró su voluntad de trabajo en equipo con Claudia Sheinbaum, y destacó que Coahuila es de los pocos estados que cumplen sus compromisos, metas y objetivos con el Gobierno Federal.

En su mensaje ante las y los coahuilenses, Sheinbaum Pardo mencionó que, junto con el gobernador Manolo Jiménez, planearon la ampliación de la carretera 57 en su tramo Saltillo – Monclova; e informó sobre otras obras, proyectos y programas que desde el Gobierno Federal se están desarrollando en nuestra entidad.

Comentó que parte de sus compromisos con Coahuila es la ampliación de la carretera 57, en su tramo Saltillo-Monclova, obra que dentro de poco arrancará; además, informó que se impulsa la construcción del puente internacional II de Piedras Negras; y que la construcción del tren de pasajeros Saltillo – Nuevo Laredo está en sus primeras etapas.

Mencionó, además, el trabajo que se lleva a cabo con los ganaderos de Coahuila para construir un centro integral ganadero, y habló, además, de otras obras y programas en temas como el de agua potable, salud, apoyos a comunidades, becas para mujeres, estudiantes y adultos mayores, entre otros. (El Heraldo de Saltillo)