Proximidad Social lleva prevención a centros de trabajo de Ramos Arizpe

Policía Municipal mantiene presencia constante en empresas y escuelas con actividades de orientación y concientización

Ramos Arizpe.- La seguridad también se construye a través de la prevención y la información, por lo que el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe mantiene acciones permanentes de Proximidad Social dirigidas a distintos sectores de la población, principalmente en escuelas y centros de trabajo.

Como parte de las actividades desarrolladas durante la última semana, elementos de la Policía Municipal impartieron una plática sobre prevención de accidentes a 40 trabajadores de la empresa Linamar, con el propósito de generar conciencia sobre conductas que permiten disminuir riesgos dentro y fuera del entorno laboral.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino señaló que la labor de la corporación municipal no se limita a responder ante una emergencia o realizar operativos, sino que incluye mantener contacto directo con la población para prevenir situaciones de riesgo.

“Una buena estrategia de seguridad también consiste en evitar que las cosas sucedan. Queremos una Policía cercana, que pueda entrar a una colonia, una escuela o una empresa para compartir información y generar conciencia. Prevenir un accidente también significa proteger a una familia”, expresó.

La actividad realizada en Linamar forma parte del trabajo cotidiano de la Unidad de Proximidad Social, cuyos elementos visitan constantemente empresas e instituciones educativas de Ramos Arizpe para desarrollar pláticas, dinámicas y actividades sobre diferentes temas de prevención y seguridad. (Acontecer)