Continúa la construcción del Centro de Rehabilitación para Adicciones en Ramos Arizpe

Infraestructura especializada permitirá atender hasta 80 personas

Ramos Arizpe.- La construcción del Centro de Rehabilitación para Adicciones de Ramos Arizpe continúa de acuerdo a lo programado, para convertirse en una alternativa para atender a distintas personas contra las adicciones.

Ubicado en la colonia Escorial, el inmueble contará con aproximadamente 700 metros cuadrados de construcción y capacidad para atender a cerca de 80 personas que decidan iniciar voluntariamente un proceso de rehabilitación.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino señaló que el avance de la obra acerca al municipio a contar con un espacio especializado para atender un problema que no solamente impacta a quien enfrenta una adicción, sino también a su entorno familiar.

“Una adicción nunca afecta solamente a una persona. Detrás hay padres, hijos, parejas y familias enteras que también viven sus consecuencias. Por eso estamos construyendo un lugar que permita acompañar de manera profesional a quien tome la decisión de recuperar su vida y, con ello, darle también una nueva oportunidad a su familia”, expresó.

El presidente municipal reiteró que el proyecto forma parte de las acciones que desarrolla su administración en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez Salinas para fortalecer la prevención, la atención social y las condiciones de tranquilidad en Ramos Arizpe.

El proyecto contempla 10 dormitorios con capacidad para seis o siete usuarios cada uno, además de sanitarios, regaderas y vestidores; comedor, cocina y alacena; enfermería, lavandería y oficinas administrativas.

A diferencia de un espacio destinado únicamente al alojamiento, el Centro de Rehabilitación contará también con aulas para clases, áreas para talleres ocupacionales y una cancha al aire libre para actividades deportivas y recreativas, como parte de un modelo que busca generar condiciones adecuadas durante los procesos de recuperación.

Gutiérrez Merino destacó que la infraestructura fue diseñada para que quienes ingresen puedan desarrollar distintas actividades durante su estancia y cuenten con instalaciones dignas y funcionales.

“Queremos que quien entre por esa puerta encuentre herramientas para volver a salir adelante. No se trata solamente de alejar a una persona de una adicción durante un tiempo, sino de ayudarle a recuperar hábitos, capacidades y confianza para que pueda regresar con mejores condiciones a su familia y a su comunidad”, finalizó el alcalde de Ramos Arizpe. (Acontecer)