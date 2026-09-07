Puja por AHMSA comenzará el 20 de septiembre; subasta será el día 25

Monterrey, NL.- El próximo 20 de septiembre arrancará el proceso que culminará con la subasta de los activos de Altos Hornos de México (AHMSA) y de su división Minera del Norte (MINOSA).

Ese día, la Secretaría de Hacienda, uno de los principales acreedores gubernamentales en la quiebra de AHMSA y MINOSA, recibirá cartas de intención de interesados en adquirir los activos, como paso previo a la subasta fijada para cinco días después.

Víctor Manuel Aguilera, síndico de la quiebra de AHMSA, abrió el pasado 7 de agosto la convocatoria para que las empresas interesadas entreguen sus propuestas de compra previas a la subasta fijada para el 25 de septiembre, tanto para los activos de la acerera como de su división minera de carbón y fierro, con sede en Monclova, Coahuila.

Aunque originalmente se contemplaban distintas fechas y prórrogas en los juzgados, Ruth Huerta, Jueza Segunda de Concursos Mercantiles, autorizó que las audiencias finales y la subasta de los activos de la siderúrgica fueran en esas fechas.

En ese proceso, los recursos obtenidos por la venta masiva de la empresa, con un valor de referencia fijado en cerca de mil 326 millones de dólares, servirán para liquidar de manera prioritaria los adeudos con los más de 14 mil trabajadores y posteriormente cubrir los pasivos fiscales y créditos con dependencias federales como Hacienda, Pemex y la CFE.

“La Sindicatura de Altos Hornos de México SAB de CV (AHMSA) y Minera del Norte SA de CV (MINOSA) informa que fue publicada la convocatoria para la subasta de los activos esenciales de ambas empresas, con la que inicia formalmente la etapa de participación de inversionistas interesados en el proceso de venta”, informó la empresa en un comunicado.

“La publicación de la convocatoria se realiza en cumplimiento a lo ordenado por la Jueza Segunda de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles, Ruth Huerta, mediante acuerdo de fecha 31 de julio del 2026, por el que se aprobó el Procedimiento Especial de Enajenación de los activos de AHMSA y MINOSA”. (AGENCIA REFORMA)