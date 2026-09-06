SHEINBAUM EN SALTILLO

Sin grandes novedades transcurrió la visita de la presidenta CLAUDIA SHEINBAUM a Saltillo. Fue una visita cordial y respetuosa de la cual la presidenta, evidentemente, se fue muy contenta por el buen trato que recibió.

En cuanto a los que esperaban algún guiño o señal, el único coahuilense que acompañó a Sheinbaum en el templete fue el gobernador MANOLO JIMÉNEZ, y además de él, al único que saludó por su nombre, o más bien por su apellido, fue al “profe Cepeda”, cómo se refirió al senador ALFONSO CEPEDA SALAS.

Además, trascendió que la presidenta y el gobernador platicaron en corto sobre el tema de Altos Hornos, y que Sheinbaum le dijo a Manolo que está muy al pendiente del proceso y de lo que ocurra en la subasta que se celebrará en unos días más.

En términos generales, el balance de esta visita presidencial fue positivo, principalmente, porque de nuevo quedó de manifiesto la relación cercana que existe entre los dos, independientemente del partido en el que cada uno milita, y eso para Coahuila son buenas noticias.

TRIBUNAL DISCIPLINARIO

La semana pasada pasó un tanto desapercibido el anuncio que hizo el presidente del Poder Judicial en Coahuila, MIGUEL MERY AYUP, en el sentido de que esta semana va a mandar al Congreso del Estado el proyecto de Ley que permitirá, una vez que sea aprobada, que pueda entrar en funciones el Tribunal de Disciplina integrado por los magistrados DULCE MARÍA FUENTES, RODOLFO RÁBAGO y REBECA VILLARREAL GÓMEZ. Ese tribunal, creado a raíz de la reforma judicial, reemplazará las funciones del Consejo de la Judicatura, pero no puede operar hasta en tanto no quede establecido el marco normativo que lo regirá. Con la iniciativa de ley que está por madar el Poder Judicial, se cubre ese requisito.

¿FERIA DE LA SALUD?

Vaya que se llevan pesado entre algunos morenistas de Saltillo. Este fin de semana, para anunciar la celebración de su “feria de salud” en su casi siempre cerrada casa de gestoría, la regidora ALEJANDRA SALAZAR hizo una publicación en redes sociales en la que aparece ella junto al diputado federal que vale lo que pesa, ANTONIO CASTRO, para promover, entre otros servicios, la medición de talla y peso. Y claro, al ver la talla y el peso del tal Tony, uno no puede menos que preguntarse si su compañera de partido lo invitó para ponerlo de ejemplo entre los asistentes —que por cierto fueron muuuuuy pocos— de lo que no se debe hacer si se quiere gozar de una buena salud.

LEY MORDAZA EN PN

Mucho cuidado con lo que anunció hace unos días en Piedras Negras ARIANA GARCÍA BOSQUE, quien se indentifica cómo asesora jurídica externa del municipio que todavía encabeza JACOBO RODRÍGUEZ. De acurdo con medios de aquella ciudad, doña Ariana declaró que el Ayuntamiento de Piedras Negras está revisando publicaciones difundidas en plataformas y portales digitales, para determinar si promueve acciones legales por la información que éstos publican, porque supuestamente está dirigida a dañar la reputación de la administración municipal o de sus funcionarios. En pocas palabras, Jacobito quiere aplicar una especie de “ley mordaza” en contra de los medios que no aplauden sus continuos desatinos. Eso es muy grave, pero viniendo de un sujeto que habitualmente demuestra una conducta desequilibrada, cómo es su caso, no sorprende a nadie.

ALTO A LOS ABUSOS

Al diputado federal RUBÉN MOREIRA VALDEZ le tocó vivir hace unos días una situación que miles de saltillenses padecemos frecuentemente: un embotellamiento en el libramiento de cuota que lleva al aeropuerto de Monterrey. Por eso, anunció que va a presentar un punto de acuerdo en la Cámara de Diputados, para exigir que, cuando en una autopista de cuota se formen largas filas que provoque a sus usuarios retrasos y pérdida de tiempo, que se les otorgue un descuento en el cobro por cierto nada barato que se les hace en las casetas. Ojalá que los legisladores de Morena se la aprueben, porque ya ven que, cuando las iniciativas vienen de la oposición, por más buenas que sean suelen mandarlas a la congeladora.

¿DIVIDE Y VENCERÁS?

La postulación de última hora de SOFÍA HERNÁNDEZ como “la tercera en discordia” en la elección del nuevo director o directora de la Facultad de Jurisprudencia, es vista por algunos cómo una artimaña por parte del grupo en el poder para dividir el voto femenino, y con ello restarle posibilidades a MARISOL DÍAZ. Divide y vencerás, dice el refrán. Y de eso quienes mueven los hilos en juris saben bastante.

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