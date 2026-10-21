Requiere IMSS transformación urgente y combatir la corrupción

El presidente de COPARMEX Coahuila Sureste, Alfredo López Villarreal, llamó a implementar medidas inmediatas para atender la crisis financiera, el desabasto de medicamentos y las deficiencias en los servicios médicos, a fin de garantizar una atención digna a los derechohabientes del IMSS.

Ante la grave crisis que enfrenta actualmente el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), misma que incluye problemas financieros, así como desabasto de medicamentos e insumos y fuertes presiones laborales, se requiere de un proceso urgente de transformación interna en el que tome parte el Gobierno Federal, el sindicato y las autoridades del propio instituto para solucionar de manera efectiva dichas problemáticas y no se siga afectando a los derechohabientes.

Lo anterior fue señalado por el presidente de COPARMEX Coahuila sureste, Alfredo López Villarreal, quien dijo que este proceso debe estar acompañado de una cuidadosa reorientación del gasto, además de la implementación de procesos de transparencia que ayuden a eliminar la corrupción que prevalece al interior del instituto y sobre todo, la creación de un sistema eficiente a través del cual se garantice la entrega de medicamentos.

Aseguró que para resolver una crisis de este tipo, lo primero que se tiene que hacer es reconocerla y si el Gobierno Federal no está reconociendo que existe una demanda justificada de todos los derechohabientes y del personal médico, la situación difícilmente va a cambiar, según manifestó.

“Es una lástima que hasta ahorita se estén poniendo las pilas pero al menos ya se están tomando en cuenta estas demandas y se va a hacer un diagnóstico de todo el tema de insumos y materiales, ojalá que se aterrice en ese tema y sobre todos que se lleven a cabo estas acciones de forma inmediata”, señaló el directivo.

“En ese sentido se requieren acciones concretas y específicas, porque sobre todo los que más padecen son los derechohabientes, nosotros como empresarios y los trabajadores pagamos una cuota obrero patronal y esperemos que eso se traduzca en una atención médica digna”, agregó.

Por otra parte, calificó como preocupante la aprobación por parte del Congreso de la Unión al Gobierno Federal para la contratación de más deuda, la que dijo esperar no se destine al gasto corriente, sino al financiamiento de proyectos útiles para las y los mexicanos.

“Se autorizaron desgraciadamente 1.7 billones de pesos de más deuda y eso es preocupante, ojalá y esa deuda que no estamos de acuerdo para nada con ella se traduzca en inversiones o proyectos rentables para la sociedad, que no se use para gasto corriente porque eso sí es preocupante, toda vez que el Gobierno Federal tiene muchos compromisos financiados que tiene que atender y programas sociales, pero que no se traduzca en la contratación de más deuda”, puntualizó Alfredo López. (ÁNGEL AGUILAR)