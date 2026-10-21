Policía especializada española capacita a personal en violencia de género y reconoce buenas prácticas de Coahuila

Participan 100 personas de 16 entidades del país y ocho municipios de Coahuila en una formación especializada para mejorar la atención a víctimas de violencia de género, familiar y sexual.

La atención a una mujer que vive violencia puede marcar la diferencia entre permanecer en una situación de riesgo y encontrar una oportunidad para recuperar su seguridad y tranquilidad. Por ello, contar con personal preparado para escuchar, identificar riesgos y actuar oportunamente es fundamental para proteger vidas y evitar que las agresiones se repitan.

Con este compromiso, el Gobierno de Coahuila, a través de la Fiscalía General del Estado, mediante la Fiscalía de las Mujeres y la Niñez, y el DIF Coahuila, en colaboración con la Embajada de España en México, impulsa la Capacitación Internacional Especializada en la Atención de la Violencia contra la Mujer y de Género, impartida por especialistas de la Policía Nacional de España.

La formación inició el pasado 19 de octubre y concluirá el viernes 23 de octubre, con una duración de 40 horas. Reúne a 100 participantes de 16 entidades federativas y ocho municipios de Coahuila, con el propósito de fortalecer sus conocimientos y capacidades para brindar una atención más especializada, sensible y efectiva a las víctimas.

La presidenta honoraria del DIF Coahuila, Liliana Salinas Valdés, destacó la importancia de impulsar iniciativas que permitan a las instituciones responder con preparación, empatía y responsabilidad ante las situaciones de violencia que enfrentan las mujeres y sus familias.

“Cuando una mujer se atreve a pedir ayuda, necesita encontrar a alguien que sepa escucharla, creer en ella y actuar para protegerla. No podemos permitir que el miedo, la falta de información o una atención inadecuada se conviertan en obstáculos para que encuentre seguridad. Por eso, preparar y fortalecer a quienes están en la primera línea de atención es una manera de proteger vidas y de decirles a las mujeres que no están solas”, expresó.

Asimismo, resaltó que para el gobernador Manolo Jiménez Salinas es fundamental fortalecer la coordinación entre instituciones y promover acciones que contribuyan a la seguridad de las mujeres, la prevención de la violencia y la construcción de entornos seguros para las familias coahuilenses.

Experiencia internacional para una atención más especializada

La capacitación es impartida por Javier de Pedro Peinado, comisario de la Policía Nacional de España y jefe de la Unidad Central de Atención a la Familia y la Mujer (UFAM), acompañado por Mar Gómez , jefa de unidad de la misma corporación.

La UFAM es una unidad especializada en la atención e investigación de casos de violencia de género, violencia doméstica y violencia sexual. Su experiencia permitirá compartir conocimientos y herramientas para fortalecer los procedimientos de atención y protección de las víctimas. Por su parte, el comisario Javier de Pedro Peinado reconoció las acciones impulsadas por el gobernador Manolo Jiménez Salinas en Coahuila para fortalecer la atención y protección de las mujeres, al destacar que iniciativas como la creación de la Fiscalía de las Mujeres y la Niñez, el Call Center para el monitoreo de medidas de protección y los Centros de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres constituyen buenas prácticas que reflejan que la entidad avanza por una ruta adecuada en la prevención y atención de la violencia de género. Asimismo, resaltó la importancia de continuar fortaleciendo la coordinación institucional y la especialización de los cuerpos de seguridad para brindar una respuesta oportuna y garantizar una mayor protección a las víctimas.

Entre los principales temas de la formación se encuentran la realización adecuada de entrevistas a víctimas, la valoración del nivel de riesgo y la coordinación de medidas de protección, así como el acompañamiento para favorecer el cumplimiento de dichas medidas.

Estos conocimientos son fundamentales para que las y los servidores públicos puedan identificar las necesidades de cada caso, actuar con oportunidad y contribuir a evitar nuevas agresiones, colocando siempre la seguridad y la dignidad de las víctimas en el centro de la atención.

Innovación que abre caminos para escuchar a quienes más lo necesitan

Como parte del intercambio de experiencias, destaca el trabajo de innovación de la UFAM, que el pasado 2 de octubre obtuvo el Premio a la Excelencia en la Innovación de Europol por la elaboración de un cuadernillo de pictogramas para la investigación de violencias sexuales en personas con dificultades de comunicación.

Esta herramienta permite facilitar la comunicación con víctimas que, debido a una discapacidad, su edad u otras dificultades para expresarse verbalmente, requieren alternativas para proporcionar información durante una investigación.

A través de dibujos y recursos visuales, el cuadernillo contribuye a generar condiciones para que las víctimas puedan comunicar sus experiencias y necesidades, favoreciendo una atención más accesible y adecuada a sus circunstancias.

Este tipo de herramientas recuerda que proteger también significa aprender a escuchar de distintas maneras, eliminar barreras de comunicación y reconocer que todas las personas tienen derecho a ser atendidas con dignidad, respeto y sensibilidad.

Con esta capacitación internacional, Coahuila fortalece la profesionalización de quienes atienden casos de violencia contra las mujeres, impulsa la colaboración entre instituciones y suma conocimientos especializados para avanzar hacia una respuesta más efectiva ante la violencia familiar y de género.

Porque detrás de cada caso hay una vida que merece protección, una voz que necesita ser escuchada y una persona que tiene derecho a vivir sin miedo