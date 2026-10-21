Capacitan en Saltillo a elementos de la Policía Cibernética para uso de equipo antidrones

Elementos de la Policía Cibernética reciben capacitación para operar un sistema capaz de detectar, rastrear e inhibir drones sospechosos en un radio de cinco kilómetros, con el objetivo de reforzar la seguridad en la ciudad y sus límites con otros estados.

El titular de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo, Miguel Ángel Garza Félix, dijo que serán los elementos de la Policía Cibernética de esa dependencia los que estarán a cargo del manejo del equipo antidrones, que fue entregado en esta semana para la detección, identificación y en su caso la inhabilitación de este tipo de equipos cuando sean utilizados para la comisión de diferente ilícitos.

Indicó que este sistema será utilizado para vigilar tanto los límites de Saltillo con otras entidades, así como también en brechas y otros puntos en los que sean desplegados estos aparatos, así como también en el área urbana.

En ese sentido, dijo que se cuenta con reportes de ciudadanos que habitan en sectores del norte de Saltillo en los que se da a conocer la presencia de drones que de manera sospechosa sobrevolaban en las inmediaciones de dichos sectores, hecho que aseguró ya está siendo objeto de atención por parte de la Comisaría.

“Por indicaciones de nuestro alcalde Javier Díaz González se hizo entrega de este equipo a los compañeros que forman parte del agrupamiento de la Policía Cibernética, ellos se encuentran ahorita en capacitación. Recordemos que para el Gobierno municipal de Saltillo la prioridad de prioridades es la seguridad y aquí está la prueba con la entrega de estas herramientas para nosotros poder hacer mejor nuestro trabajo día a día”, dijo el comisionado.

“Con este equipo nosotros vamos a poder detectar, rastrear e identificar drones que estén merodeando los límites de Saltillo con Zacatecas, con Nuevo León y con San Luis Potosí o también algunos drones que nos reporten aquí en la ciudad. Este sistema antidrones tiene una capacidad de cinco kilómetros a la redonda y permite identificar los drones, la marca y la capacidad para poder en un momento dado inhibirlos e identificar a las personas que anden monitoreando estos sectores de la ciudad o los límites con otros estados”, agregó.

Garza Félix indicó que en cuanto termine la capacitación que recibe el personal policial para el manejo de este sistema anti drones, se llevará a cabo una demostración a los medios de comunicación sobre el uso esta infraestructura tecnológica para que se conozcan a detalle sus características y alcances. (ÁNGEL AGUILAR)