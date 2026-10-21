EL NEGOCIO DE DIEGO

El todavía dirigente de MORENA en Coahuila, DIEGO DEL BOSQUE, debe andar desesperado por cerrar sus últimos acuerdos con su “socio”, el “acapulqueño” MEJÍA BERDEJA, antes de que termine su desastrosa gestión al frente del partido guinda. Por eso, ahora salió con la puntada de que no necesariamente aquellos que ganan las encuestas de su partido para ser candidatos a las alcaldías y a las diputaciones federales, tendrán asegurada la postulación, porque eso dependerá, según él, de las negociaciones que tenga con el PT y el Verde.

En MORENA, para nadie es un secreto que Del Bosque se ha dedicado a lucrar con las candidaturas desde que asumió el cargo; por eso, ahora que está a punto de entregarlo, nada de raro tiene que intente continuar con esa misma práctica. Así es que habrá que estar muy atentos para ver cuales distritos y cuales municipios le entrega a los del “Partido de la Traición”, porque justo ahí es dónde está su negocio. Por lo pronto, este mismo mes deberán de darse a conocer los ganadores de las encuestas morenistas para las diputaciones, y en noviembre los que irán por las alcaldías. Y lo que se anticipa es que, si a los ganadores no les dan las candidaturas, va a haber rebelión en la granja, al estilo de la que trae TATIANA CLOUTHIER en Nuevo León.

MENERA POR PIEDRAS

Justo por eso el petista LORENZO MENERA se inscribió cómo aspirante de MORENA a la alcaldía de Piedras Negras, porque la tirada es que su patrón Berdeja le consiga la candidatura a expensas de JACOBO RODRÍGUEZ. El agarrón se va a poner bueno, porque Menera y Jacobo se odian a muerte, y en esta ocasión júrelo usted de que, gane quien gane, al menos en ese municipio no hay posibilidad alguna de que se arme una alianza, cómo la que hace dos años llevó al triunfo al inestable alcalde.

REGLAS CLARAS

Eso suele ocurrir cuando no hay un liderazgo claro, firme y definido, cómo les ocurre a los de MORENA y a los del PT. Todo lo contrario a lo que pasa en la acera de enfrente, en dónde el dirigente estatal del PRI, don CARLOS ROBLES LOUSTAUNAU, tiene muy claro quienes sí y quienes no van a contender por la reelección, tanto en el caso de las diputaciones federales cómo en las alcaldías.

Don Carlos habla en su discurso de que la estructura priista está unida y preparada para lo que viene, sabedor de que es precisamente esa estructura y esa unidad en torno al proyecto de MANOLO JIMÉNEZ lo que los ha llevado a conseguir la victoria en las últimas elecciones: la de gobernador hace tres años, la de alcaldes hace dos, y la de diputados locales este mismo año.

El mensaje de don Carlos es claro: “Donde es posible la reelección la va a haber, y cuando hablo de posible hablo de posible triunfo en virtud de la respuesta de la comunidad, y aparte calibramos el gobierno que se está haciendo; siempre lo he dicho y lo seguiré diciendo: en las elecciones el votante vota por un candidato, pero en mayor proporción por la marca de gobierno. Un mal gobierno tiende a perder y en eso nos fijamos mucho para la reelección, para la continuidad de un priísta, sea mujer u hombre al frente de ese municipio”. Cómo se ve, el líder priista no deja margen para interpretaciones ni menos aún para confusiones.

AHMSA SIN SOLUCIÓN

Sin mayores acuerdos, salvo sus expresiones de solidaridad y su compromiso de llevar su caso al pleno del Senado para visibilizar su desesperada situación, salieron este miércoles el grupo de extrabajadores de Altos Hornos de México que se reunieron en la Ciudad de México con el senador LUÍS FERNANDO SALAZAR, reunión a la que también acudió ALFONSO CEPEDA SALAS.

Es cierto que ni Salazar ni Cepeda tienen la solución para éste problema, pero también es cierto que, desde su posición como senadores del partido en el poder, tienen la posibilidad de gestionar acciones que puedan ayudar a encontrar una salida. Por ejemplo, una de las alternativas que se han planteado es que sea el Gobierno Federal el que les pague —por lo pronto— sus liquidaciones a los miles de trabajadores que se quedaron sin empleo, y que, una vez que la empresa se venda, el Gobierno recupere el dinero invertido. Eso sería algo justo, sobre todo considerando que la quiebra de la empresa fue propiciada intencionalmente por quien durante el sexenio pasado estuvo al frente del Gobierno, es decir, el tabasqueño LÓPEZ OBRADOR. Dice el dicho que el que la hace, la paga, pero este sujeto la hizo y nunca la pagó, así es que la deuda permanece vigente.

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