Pone IMSS freno a la modalidad 40

Ciudad de México.- El Instituto Mexicano del Seguro Social puso freno a la llamada modalidad 40, por medio de la cual los trabajadores próximos a jubilarse podían obtener pensiones superiores a los 80 mil pesos al mes, mediante una estrategia financiera previa.

En el Diario Oficial de la Federación fue publicado un nuevo acuerdo para realizar el cálculo de pensión para la generación de transición de trabajadores que han cotizado en su vida laboral en la «Ley 73», es decir, que comenzaron a trabajar antes de las reformas a la Ley del Seguro Social de 1997, que dieron lugar al régimen de las cuentas individuales de ahorro para el retiro.

La modalidad 40, llamada formalmente Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio del IMSS, ha sido una opción para personas que ya no laboran y querían aumentar su monto de retiro, pagando al IMSS un salario de cotización superior al que percibían en su último empleo.

El acuerdo del Consejo Técnico cambia la posibilidad de que el trabajador elija el salario superior al último registrado, hasta un tope de 25 UMAS, equivalente a 2 mil 932 pesos.

Ahora se dispone que se tome como referencia el último salario base de cotización, con un margen de hasta una UMA adicional, respetando el piso de salario mínimo previsto en el acuerdo.

Es decir, si un trabajador tenía un salario promedio de 500 pesos en las últimas 250 semanas, podía continuar cotizando por su cuenta después de dejar su empleo y, si tenía los recursos, cotizar con el máximo de los 2 mil 932 pesos para mejorar su pensión.

Ahora eso ya no será posible, y si cotizaba con 500 pesos, con el añadido de una UMA adicional, el límite de su cotización será de 617.31 pesos.

De esta forma, cae drásticamente la posibilidad de que un trabajador pueda acceder a una pensión mucho más elevada conforme al salario con el que cotizó en su vida laboral.

Por ejemplo, con 2 mil semanas cotizadas y a partir de la edad de 60 años, y adoptando el máximo de salario de 25 UMAS, 2 mil 932 pesos diarios, un trabajador podía llegar a recibir al menos 61 mil 500 pesos al mes.

Sin embargo, dicha cantidad podía aumentar si son más las semanas cotizadas, aumentaba la edad de retiro y si hay dependientes económicos, entre otros factores.

El acuerdo del Consejo Técnico del IMSS ordena medidas temporales que restringen la elección salarial para nuevas incorporaciones y reingresos, mientras el IMSS analiza la viabilidad financiera del esquema.

Es decir, este esquema aún no es el definitivo, aún puede modificarse y considerar un esquema diferente y definitivo.

Las medidas aplican para nuevas solicitudes y se respetan a quienes ya están inscritos, por lo que podrán seguir bajo los criterios que estaban previstos antes del acuerdo.

No hay modificación en cuanto a los salarios efectivamente cotizados y pagados para el cálculo de los derechos pensionarios futuros.

Tampoco hay ajustes en el reconociendo las semanas de cotización

Se impide la retroactividad del pago de la pensión. Con las reglas vigentes hasta el día de hoy, la incorporación al régimen 40 surtía efectos desde el día siguiente de la baja del puesto de trabajo, pagando las cuotas correspondientes y los accesorios legales.

Con el acuerdo que entra en vigor mañana, la incorporación surte efectos desde la fecha de solicitud de la modalidad 40.

La Dirección de Finanzas del IMSS deberá analizar en un plazo máximo de 6 meses, el efecto de la modalidad 40 sobre las finanzas del IMSS.

También se instruye a la Dirección Jurídica, luego de recibir el análisis, para que en otro periodo de seis meses presente una modificación normativa que deberá someterse al Consejo Técnico. (AGENCIA REFORMA)