Presenta Saltillo plataforma de seguimiento a salud mental

Javier Díaz y Luly López, junto a Liliana Salinas, presidenta honoraria del DIF Coahuila, presentan la plataforma CONTIGO

El alcalde Javier Díaz González y su esposa Luly López Naranjo, presidenta honoraria del DIF Saltillo, presentaron la plataforma CONTIGO, que de manera interinstitucional servirá para el registro, seguimiento y análisis de casos relacionados con intentos de suicidio y suicidios consumados.

Este sistema, que surgió de la Mesa Municipal de Prevención del Suicidio, permitirá la colaboración interinstitucional entre las áreas encargadas de la contención en crisis (UNIF), el apoyo psicológico (DIF Saltillo), el registro e investigación de casos consumados (Fiscalía General del Estado), así como la canalización de emergencias emocionales a través de los Centros Comunitarios y el área de Salud Pública. La plataforma fue desarrollada a través del Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN).

“Esta plataforma nos da la oportunidad de poder capturar datos, tener estadística, evaluar y poder diseñar acciones para entrarle con todo. Lo que buscamos es que la información que genere la plataforma se convierta en decisiones y las decisiones en acciones oportunas, para que las personas reciban el apoyo que necesitan en el momento adecuado”, dijo el alcalde.

Mencionó que Saltillo se suma a las iniciativas que se impulsan en materia de salud mental por parte del gobernador Manolo Jiménez Salinas, Paola Rodríguez López desde Inspira Coahuila y Liliana Salinas Valdés desde el DIF Coahuila.

“Estuvimos presentes en el Encuentro Estatal de Salud Mental ¡Lo Que Sientes Importa! y la instalación del Consejo Estatal de Salud Mental, acciones que reflejan la preocupación y el compromiso con este tema”, refirió Javier Díaz.

El alcalde destacó además los Espacios DIF que implementó el DIF Saltillo durante esta administración, fortaleciendo la atención psicológica al interior de las colonias.

“La idea es poder brindar atención psicológica y médica cerca de las colonias para que la gente no tenga que trasladarse. Ya tenemos cuatro y estamos por inaugurar el quinto en la colonia Oceanía y seguimos construyendo tres más en Las Margaritas, Saltillo 2000 y Morelos”, mencionó.

Liliana Salinas Valdés, presidenta honoraria del DIF Coahuila, reiteró su compromiso de seguir impulsando iniciativas para fortalecer el entorno socioemocional y reconoció la importancia de los Espacios DIF que se tienen en Saltillo.

“Gracias alcalde y Luly por esta disposición de sumar esfuerzos y de cerrar filas en estos temas, porque como digo, a veces no luce el esfuerzo y la inversión, pero al final de cuentas estamos haciendo una inversión social en lo que más duele, en el sentir de nuestra gente, entonces creo que vale la pena”, dijo.

Destacó que se sigan fortaleciendo programas que se implementaron desde su paso por el DIF Saltillo, además de trabajar con los programas que se implementan ahora desde el Estado.

“Porque al final de cuentas quien nos ayuda a llevar esos programas a todos los rincones del estado son las administraciones municipales para que puedan llegar a todos los rincones y fortalecer el entorno familiar”, refirió Liliana Salinas Valdés.

Luly López Naranjo, presidenta honoraria del DIF Saltillo, destacó que con la presentación de la plataforma CONTIGO se da un paso más en la atención de la salud mental en Saltillo.

“Nos permitirá dar atención oportuna, seguimiento y fortalecer la comunicación entre las instituciones involucradas. Sabemos que el trabajo en equipo es muy importante y por eso la plataforma nos permite a todos ver la información en el momento y canalizar los casos urgentes desde las distintas dependencias”, dijo.

Informó además que desde la Coordinación de Salud Mental del DIF Saltillo se impulsa una estrategia integral de prevención, atención y posvención.

“Hemos brindado talleres y capacitaciones en ejidos, colonias, empresas, escuelas y universidades beneficiando a 7 mil 800 personas; realizamos el Festival de la Salud Mental con 650 jóvenes; el Festival y Conversatorio de la Salud Mental con 850 jóvenes; hemos brindado más de 13 mil 900 sesiones de terapia psicológica; y más de 120 talleres y sesiones tanatológicas acompañando a más de 640 familiares de personas con un suicidio consumado”, informó Luly López.

Alberto Salinas de las Fuentes, director del Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN), mencionó que durante 2024 la tasa nacional de suicidio fue de 6.8 por cada 100 mil habitantes, mientras que Saltillo presentó una tasa de 10.46, por lo que se asumió esta problemática como un tema prioritario de política pública.

“Esta plataforma CONTIGO refleja el compromiso de un gobierno que entiende que la salud mental debe atenderse con sensibilidad, responsabilidad y coordinación”, dijo.

Mencionó que entre los objetivos de la plataforma se encuentran la estandarización de los criterios de registro; la agilización de la canalización y el seguimiento de la atención psicológica; la obtención de reportes estadísticos; la trazabilidad del proceso del suicidio por persona; y el análisis del fenómeno en todas sus etapas: ideación, intento, atención y consumación.

Durante la presentación de la plataforma estuvieron presentes Alfonso Figueroa Vicuña, director del DIF Saltillo; Miguel Ángel Garza Félix, comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana; Iván Moscoso, subdirector de Promoción de Salud, en representación de Eliud Felipe Aguirre Vázquez, secretario de Salud; y Ariana Dordelly Hernández, fiscal especializada en Delitos de Tortura, en representación de Federico Fernández Montañez, fiscal general del Estado de Coahuila. (El Heraldo de Saltillo)