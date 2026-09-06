Continúa búsqueda de benefactores y recursos las para construcción de Colegio San José en Ramos Arizpe 

La Diócesis de Saltillo busca involucrar a empresarios y personas vinculadas con la construcción para financiar el proyecto educativo que contempla kínder, primaria, secundaria y preparatoria; actualmente el terreno ya está cercado y cuenta con la mayoría de los permisos, pero la obra permanece detenida

La Diócesis de Saltillo prepara una estrategia de procuración de fondos para concretar la construcción del nuevo Colegio San José al poniente de esta ciudad. El obispo de la Diócesis de Saltillo, Hilario González García, explicó que el proyecto se encuentra detenido debido a la falta de recursos, aunque ya presenta avances importantes en materia de permisos y preparación del terreno, por lo que se busca involucrar a empresarios y personas relacionadas con el sector de la construcción para poder ponerlo en marcha.

«Lo que queremos es hacer una estrategia de procuración de fondos y de involucrar personas de los ambientes de la construcción o de ahí de Ramos que nos ayuden a realizarlo», señaló.

Detalló que el terreno de cinco hectáreas se encuentra cercado y que ya se cuenta prácticamente con los permisos necesarios, aunque todavía están pendientes algunos trabajos relacionados con los servicios de energía eléctrica y drenaje.

Indicó que se trata de un proyecto de grandes dimensiones, debido a que contempla dos módulos, uno destinado a kínder y primaria, y otro para secundaria y preparatoria.

La intención, explicó, es comenzar con la construcción del módulo de preparatoria, que incluiría varios salones, una capilla y un espacio que pueda funcionar como salón de actos, para posteriormente avanzar de manera gradual con las instalaciones correspondientes a secundaria, primaria y kínder.

«Queremos primero la prepa en un módulo que tenga varios salones, que tenga una capilla o un centro, como un salón de actos grande, para ya empezar a vivir ahí, y luego ya empezar a construir los salones como debe ser de prepa, secundaria y luego ya primaria y kínder», detalló.

El jerarca católico destacó que el objetivo es ofrecer a las familias de Ramos Arizpe una alternativa educativa integral y humanista, con inspiración católica, en respuesta al crecimiento que ha experimentado el municipio en los últimos años.

«Queremos ser una oferta de una educación integral, humanista, obviamente de inspiración católica para Ramos Arizpe, que ha crecido mucho», afirmó.

El proyecto educativo se suma a las acciones que la Diócesis de Saltillo busca desarrollar ante el crecimiento poblacional de Ramos Arizpe, con la intención de ampliar la oferta educativa y atender la demanda de las familias que radican en este municipio. (OMAR SOTO)