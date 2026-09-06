Invitan a lectura masiva al aire libre en el Bosque Urbano

El proyecto «Nos vemos para leer juntos» reunirá el 27 de septiembre de este 2026 a lectores de todas las edades en la Etapa 4 del Bosque Urbano, donde podrán compartir su gusto por los libros

Con el objetivo de reunir a lectores de distintas edades y demostrar que en Saltillo existe una comunidad interesada en la lectura, se realizará, el próximo domingo 27 de septiembre de este 2026, la jornada «Nos vemos para leer juntos», una lectura masiva al aire libre en el Bosque Urbano.

La actividad se llevará a cabo de 9 de la mañana a 1 de la tarde en la Etapa 4 del citado parque y es impulsada por Marlenne Sánchez, integrante del Antisocial Book Club, quien tomó la idea de una experiencia similar realizada en Torreón.

«Yo la vi en otro club de lectura en la ciudad de Torreón, donde ellos como que convocaron al público en general. Yo actualmente cuento con un club de lectura y dije ‘pues se me hace padre como que recrear esto con mi comunidad y a su vez invitar a más comunidades, ya sean clubes de lectura o lectores independientes'», explicó.

Señaló que inicialmente se contempló una participación de hasta 200 personas; sin embargo, la convocatoria ha tenido una respuesta favorable, por lo que no descarta que la asistencia supere la cifra prevista.

La invitación está abierta a personas de todas las edades, desde niños que comienzan a acercarse a los libros hasta adultos mayores, sin importar el género literario de su preferencia.

«También esperamos contar desde niños chiquitos, que apenas están fomentando en ellos la lectura, hasta adultos de la tercera edad. El libro que quieran, del género que quieran, el propósito es que hagamos comunidad y veamos que pues en Saltillo se lee», expresó.

Los asistentes podrán llevar el libro que estén leyendo, ya sea en formato físico o electrónico, además de una manta o silla para sentarse, agua, bloqueador solar, repelente y algún refrigerio.

Las personas interesadas en participar pueden solicitar mayor información al teléfono 777 112 5952, con Marlenne Sánchez, o consultar las redes sociales de Antisocial Book Club, que se encuentra en TikTok e Instagram como @antisocialbookclub_slw. (OMAR SOTO)