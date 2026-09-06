Impulsan Javier y Luly la primera Expo Talleres “Amor por Aprender”

Alumnas y alumnos exponen y ofertan productos elaborados durante los talleres

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, y su esposa Luly López Naranjo, presidenta honoraria del DIF Saltillo, asistieron a la primera Expo Talleres “Amor por Aprender”, donde alumnas y alumnos expusieron y ofertaron productos que aprendieron a elaborar durante los talleres.

“Es un gusto estar aquí con ustedes en esta Expo en la que nos dan una muestra clara de los conocimientos que adquirieron durante su instrucción en el segundo trimestre de los talleres que brinda el DIF Saltillo. Gracias Luly por tu esfuerzo y dedicación para que cientos de ciudadanos puedan acceder a ellos”, refirió el presidente municipal.

Javier Díaz mencionó que los talleres brindan una oferta de capacitación en áreas como soldadura, chocolatería y pastelería, electricidad, corte y confección, bisutería, pintura, carpintería, maquillaje, belleza, huertos, guitarra, floristería, elaboración de velas y ecofórmulas, entre otras.

“El objetivo principal es impulsar sus habilidades productivas y oportunidades de emprendimiento para que puedan tener un ingreso extra y con ello mejorar su calidad de vida”, puntualizó el alcalde de Saltillo.

Luly López Naranjo, presidenta honoraria del DIF Saltillo, señaló que se cuenta con presencia de los talleres en las instalaciones del DIF, el Centro de los Grandes, 6 centros comunitarios y 3 Centros de Atención Múltiple (CAM).

“Contamos con 49 talleres laborales y artísticos para el desarrollo de habilidades y conocimientos, contando con 960 alumnas y alumnos beneficiados en total”, mencionó.

La primera Expo Talleres “Amor por Aprender” se llevó a cabo la tarde de este domingo en Paseo Capital, en el centro histórico de la ciudad, donde cientos de saltillenses tuvieron la oportunidad de admirar y adquirir los artículos elaborados por las y los alumnos. (El Heraldo de Saltillo)