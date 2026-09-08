Lluvias y chubascos se prevén principalmente en las Regiones Centro y Sureste de Coahuila

La Secretaría de Gobierno, a través de la Subsecretaría de Protección Civil del Estado, informa que durante este martes se prevé cielo parcialmente nublado a nublado en Coahuila, con intervalos de chubascos acompañados de descargas eléctricas, principalmente en las regiones Centro y Sureste del Estado.

Estas precipitaciones podrían generar encharcamientos e inundaciones en zonas bajas, así como incremento en los niveles de ríos y arroyos, por lo que se recomienda a la población extremar precauciones durante los periodos de mayor intensidad de lluvia.

Durante la tarde se espera ambiente cálido a caluroso. Asimismo, se prevé viento de componente este de 20 a 30 km/h, con rachas de 40 a 60 km/h, que podrían ocasionar la caída de árboles, postes y otras estructuras susceptibles de resultar afectadas.

Ante estas condiciones meteorológicas, la Subsecretaría de Protección Civil del Estado exhorta a la población a tomar las siguientes medidas preventivas:

* Evitar cruzar ríos, arroyos, vados o corrientes de agua, ya sea a pie o en vehículo.

* Resguardarse en un lugar seguro durante la presencia de tormentas y descargas eléctricas.

* Alejarse de árboles, postes, cables y otras estructuras que pudieran resultar afectadas por las rachas de viento.

* Extremar precauciones al conducir debido a la reducción de visibilidad, el pavimento mojado y los posibles encharcamientos.

* Evitar permanecer cerca de cauces de ríos y arroyos durante las lluvias.

* No arrojar basura en la vía pública, a fin de evitar obstrucciones en el sistema de drenaje.

* Mantenerse atento a los avisos emitidos por el Servicio Meteorológico Nacional, Protección Civil Estatal y las autoridades municipales.

La Subsecretaría de Protección Civil mantiene vigilancia permanente sobre la evolución de las condiciones meteorológicas y, en coordinación con las autoridades municipales, informará oportunamente cualquier cambio relevante.

En caso de emergencia, la población puede comunicarse al 911.