MISTERIOSO ANUNCIO

Durante su visita a Saltillo el pasado domingo, la presidenta CLAUDIA SHEINBAUM anunció una obra de la cual, hasta el momento, nadie tiene más información. Se trata de una conexión de 6 kilómetros entre Saltillo y Ramos Arizpe, en la cual, según dijo ella misma, se van a invertir 1 mil 100 millones de pesos.

Sobre esa obra ya había hablado Sheinbaum en “la mañanera” del 4 de marzo, cuando presentó el Programa Nacional de Infraestructura Carretera 2026. Ese día, el director de Banobras, JORGE MENDOZA SÁNCHEZ, explicó que se trataba de un proyecto que sería desarrollado mediante un esquema de inversión mixta. Es decir, con recursos públicos y privados. Eso implica que se trataría de una carretera de cuota.

NADIE SABE, NADIE SUPO

Pero ni entonces ni ahora algún funcionario público de Coahuila ha podido descifrar a qué obra en concreto se refiere la presidenta. Alguien dijo que podría tratarse de una ampliación al libramiento “Oscar Flores Tapia”; pero en tal caso, no podría ser una vialidad de cuota. Otra opción es que la presidenta está planeando ampliar el libramiento Norponiente, ese que se construyó en el sexenio de su tan odiado antecesor, FELIPE CALDERÓN, pero que se quedó a medias, porque sólo tiene un carril en cada sentido de circulación, lo cual lo ha convertido en una de las vías más peligrosas y mortíferas en nuestra región.

De ser así, seis kilómetros es apenas un pequeño tramo, ya que el citado libramiento tiene una longitud mucho mayor desde su orígen en la carretera Saltillo-Zacatecas hasta su conexión con la autopista de cuota Saltillo-Monterrey. Por lo pronto, habrá que esperar a que alguien devele el misterio: ¿De qué obra se trata y cuando se va a llevar a cabo?

REAPARECIÓ AMÉRICO

Además de la presentación de su informe regional, la presidenta CLAUDIA SHEINBAUM consiguió hacer en Saltillo un auténtico milagro: la reaparición en Coahuila del delegado del Bienestar, el tamaulipeco AMÉRICO VILLARREAL, que tenía semanas sin pararse en nuestro estado ni atender las funciones que ella misma le encomendó. Además, Américo junior aprovechó el evento en el parque “Las Maravillas” para tomarse algunas fotografías, en las que aparece muy sonriente con su esposa, la senadora CECILIA GUADIANA, disipando con ello las dudas y rumores que desde hace días estaban en boca de mucha gente, en el sentido de que “los novios del bienestar” se habían separado. Nada de eso, por lo visto, todo marcha bien en su matrimonio.

Otro que reapareció en el evento de Sheinbaum fue GALIO VEGA, quien supuestamente se desempeña cómo delegado de la PROFECO en Coahuila. Para su buena fortuna, nadie de los asistentes lo reconoció, porque son muchos los ciudadanos que han acudido a buscarlo para quejarse de los abusos que las empresas que fabrican uniformes están cometiendo en este regreso a clases, pero nadie ha tenido la suerte de ser atendido por el escurridizo funcionario, quien prefiere esconderse en su oficina antes que dar la cara a los quejosos. Pero eso sí, para irle a echarle porras a la presidenta, ahí si que estuvo en primera fila e incluso fue de los primero en llegar.

MÁS PLUVIALES PARA SALTILLO

El alcalde JAVIER DÍAZ GONZÁLEZ anticipó que se está trabajando en la construcción de varias obras pluviales en los bulevares Fundadores, Colosio y Valdés Sánchez, que ayudarán en mucho a resolver los problemas de inundaciones que se han presentado en el oriente de Saltillo cada vez que llueve. Eso de entrada es positivo, aunque lo sería aún más si los expertos en temas hidrológicos encuentran alguna solución, para que toda el agua que captarán esas obras pluviales, en lugar de descargarla en algún arroyo, pudiera aprovecharse para recargar los mantos acuíferos.

ELON MUSK EN PROBLEMAS

Qué ni se le ocurra a Elon Musk darse una vuelta por Monterrey, porque resulta que la Fiscalía de Nuevo León tiene abierta una carpeta de investigación en relación a la supuesta compra irregular de un terreno en Santa Catarina, en el que se iba a construir una giga-fábrica de Tesla, esa que con bombo y platillo anunció el gobernador de aquella entidad, SAMUEL GARCÍA, pero que ni siquiera alcanzaron a poner la primera piedra antes de cancelarla.

La denuncia por despojo la puso una señora de nombre María de los Ángeles García Jiménez, viuda de Bryant, de 71 años, quien sostiene que su familia es la verdadera propietaria de una parte de los terrenos que terminaron siendo vendidos para el fallido proyecto de Tesla. En toal, Musk compró 1 mil194 hectáreas por un monto de 98.7 millones de dólares, equivalentes entonces a unos 1 mil 793 millones de pesos, pero según la denunciante, una parte de los terrenos son de su propiedad y no de las familias Garza Ayala y Garza Dávila, que aparecen cómo vendedores. La denuncia es por el delito de despojo, y aparentemente hay varios funcionarios de Nuevo León involucrados. Habrá que ver hasta dónde salpica éste escándalo.

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