Invita Manolo a ciudadanos a vivir en Palacio el Grito de Independencia

Como parte de la política de puertas abiertas y cercanía con la ciudadanía, 50 ciudadanos podrán disfrutar esta celebración desde Palacio de Gobierno

Como parte de la política de puertas abiertas y cercanía con la ciudadanía que impulsa su administración, el gobernador Manolo Jiménez Salinas invitó a las familias coahuilenses a participar en el giveaway Grito, mediante el cual 50 personas podrán vivir de manera especial la celebración del Grito de Independencia desde el interior de Palacio de Gobierno.

Esta dinámica, implementada a partir de la actual administración estatal, tiene como objetivo abrir las puertas de Palacio de Gobierno a las y los coahuilenses y generar espacios de convivencia que permitan fortalecer la cercanía entre ciudadanía y gobierno, particularmente durante una de las celebraciones más importantes para las familias mexicanas.

Manolo Jiménez destacó que desde el inicio de su gobierno se ha trabajado bajo una política de puertas abiertas, manteniendo contacto permanente con la población y promoviendo acciones que permitan a las familias participar y disfrutar de eventos y espacios que forman parte de la vida pública de Coahuila.

“Queremos que 50 coahuilenses nos acompañen desde Palacio de Gobierno a vivir el Grito de Independencia; serán 25 pases dobles para disfrutar esta gran celebración y el concierto de La Firma. Queremos que sea una noche para celebrar en familia, con alegría y mucho orgullo por México y por Coahuila”, expresó.

El mandatario estatal señaló que esta celebración representa además una oportunidad para convivir en familia, fortalecer el orgullo de ser mexicanos y mantener vivas las tradiciones que unen a las y los coahuilenses.

Para participar, las y los interesados deberán llenar su registro en el enlace establecido, dar “Me gusta” a la publicación y seguir al gobernador en sus cuentas oficiales de Facebook e Instagram.

Los ganadores serán anunciados el 10 de septiembre a través de las redes sociales del gobernador Manolo Jiménez Salinas y podrán disfrutar de esta experiencia el próximo 15 de septiembre, durante la celebración que tendrá lugar en la Plaza de Armas de Saltillo.

“Los esperamos este 15 de septiembre para celebrar juntos el orgullo de ser mexicanos y dar el Grito desde Palacio de Gobierno. ¡Vamos a vivir una gran noche de Independencia!”, puntualizó. (El Heraldo de Saltillo)