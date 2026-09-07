Realiza Comisaría detenciones en Chamizal y Valle de las Flores por venta clandestina

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana detuvo a dos hombres por venta clandestina de alcohol en la colonia Chamizal y en Valle de las Flores Popular.

Durante los recorridos de prevención y vigilancia, los elementos de la Policía Municipal de Saltillo, delegación poniente, detuvieron a José Eduardo “N”, de 29 años de edad, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público.

La detención se llevó a cabo en la calle Ignacio Ramón de la colonia Chamizal, lugar donde se atendió el reporte de venta clandestina.

Además, durante los patrullajes, la delegación poniente de la Policía Municipal detuvo a Felipe de Jesús «N», de 36 años de edad, por venta clandestina de alcohol.

La persona fue detenida en la calle Geranio.

La Comisaría de Seguridad puso a disposición de la ciudadanía el teléfono 414-11-14 de la Policía Municipal, así como los grupos ciudadanos de WhatsApp para realizar este tipo de reportes. (El Heraldo de Saltillo)