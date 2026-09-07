Apoyan organizaciones protectoras al Centro de Bienestar Animal de Saltillo, en lo que se habilita nuevo albergue de esa institución

El titular de la Dirección de Medio Ambiente de Saltillo, Emmanuel Olache Valdés, dijo que organizaciones protectoras de esta capital están apoyando al Centro de Bienestar Animal del Municipio con el resguardo temporal de decenas de seres sintientes que están en espera de ser adoptados y colocados en una familia donde reciban el cariño y la atención que merecen, en lo que se habilita el nuevo albergue de esa dependencia donde se ubicará a estos caninos.

Mencionó que aunque son entre cinco y diez canes los que cada semana son entregados para su adopción, son todavía muchos más los que se encuentran en espera de ser elegidos, por lo que las instalaciones actuales con que cuenta el Centro de Bienestar Animal y el Parque Urdiñola comienzan a verse insuficientes.

En ese sentido, dijo que se ha solicitado la colaboración de estas asociaciones e incluso de particulares que resguardan hasta por un mes a estos lomitos.

“Estamos siendo muy estrictos en la adopción con los formatos, con los generales de los adoptantes, con el seguimiento de las mascotas que entregamos, lo bueno es que todas están en gran condición de salud, que son aptos para estar en un hogar, que no son peligrosos y que están esterilizados, a todos ellos les damos seguimiento y afortunadamente todos se encuentran en una familia donde reciben un trato digno”, señaló.

“Son aproximadamente entre cinco y diez caninos por semana los que se entregan para su adopción entre el Centro de Bienestar Animal, entre la Ruta Recreativa y lo que viene siendo el Parque Urdiñola, pero son muchos más los que quieren llegar, desgraciadamente no tenemos el espacio para poder recibir a todos, hay que buscar el apoyo de otras organizaciones como casas temporales y estamos trabajando bien con ellos en lo que se concreta la habilitación de este nuevo albergue”, agregó. (ÁNGEL AGUILAR)