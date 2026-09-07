Abre AMEVER inscripciones para la carrera “Ponte nuestros tenis y corre con el Corazón”

Se llevará a cabo el próximo 4 de octubre a las 8:00 de la mañana dentro de la Ruta Recreativa

El vicepresidente de la Asociación Mexicana de Enfermedades Visuales y Estudios de la Retina AC (AMEVER), René Perales Torres, informó que ya están abiertas las inscripciones para la carrera 5K “Ponte nuestros tenis y corre con el corazón”, misma que se llevará a cabo el próximo 4 de octubre a las 8:00 de la mañana dentro de la Ruta Recreativa, en el marco de la celebración del 22 aniversario de esa organización.

El costo de inscripción a esta carrera pedestre será de solamente 100 pesos por persona, mismo que incluye número, medalla de participación y kit de recuperación.

En esta carrera quienes así lo deseen y busquen manifestar empatía hacia las personas con discapacidad visual, podrán competir a ciegas en la modalidad de parejas corriendo con los ojos tapados para lo cual se les facilitará un antifaz para que puedan realizar el recorrido unidos a su acompañante.

Dijo también que esta modalidad tiene el propósito de los corredores utilicen sus demás sentidos para cumplir el objetivo de alcanzar la meta.

Habrá premios en efectivo para los tres primeros lugares en las categorías libre, tanto varonil como femenil, y quienes compitan en la modalidad de pareja o antifaz, así como para los corredores con discapacidad motriz.

El cupo está limitado a 400 corredores y las inscripciones pueden realizarse en las oficinas de AMEVER, que se localizan en la calle Bravo número 507 en la zona centro, así como en la mueblería De Luxe, ubicada en la calle Juárez número 597, también en el primer cuadro de esta capital, así como a través de WhatsApp en el número 844 410 97 85. (ÁNGEL AGUILAR)