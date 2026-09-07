Trabajador muere al caer de más de 5 metros en Saltillo

Una jornada de trabajo terminó en tragedia luego de que un hombre de aproximadamente 52 años perdiera la vida al caer desde una altura superior a los cinco metros, mientras realizaba labores de albañilería.

Los hechos ocurrieron en un domicilio ubicado sobre la calle 21, en la colonia Vista Hermosa, donde, de acuerdo con las primeras investigaciones, el trabajador identificado como Mario Vega se encontraba realizando trabajos de construcción en la parte alta del inmueble.

Por causas que aún deberán ser establecidas, el hombre perdió el equilibrio y se precipitó al vacío, golpeándose violentamente contra el pavimento.

El estruendo y la gravedad de la caída alertaron a testigos, quienes de inmediato solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia. Paramédicos acudieron al lugar y encontraron al trabajador tendido e inconsciente.

Tras brindarle atención, los socorristas confirmaron que había sufrido un severo golpe en la cabeza, lesiones que finalmente le provocaron la muerte.

La zona fue acordonada mientras elementos de la Fiscalía General del Estado llevaron a cabo las diligencias correspondientes y recabaron evidencias para establecer con precisión cómo ocurrió el accidente.

Una vez concluidas las investigaciones en el sitio, el cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se practicarían los estudios correspondientes. (El Heraldo de Saltillo)