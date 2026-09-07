Vuelca tractocamión cargado con salsa en la Saltillo-Torreón

Una aparente combinación de velocidad y falta de control al volante provocó la volcadura de un tractocamión que transportaba sobres y botellas de salsa, durante la tarde de este lunes sobre la carretera libre Saltillo-Torreón.

El accidente ocurrió a la altura del entronque con el Libramiento Norponiente, cuando el conductor de la pesada unidad tomó una curva y, presuntamente, debido al exceso de velocidad perdió el control del volante, ocasionando que el vehículo terminara volcado.

Tras el reporte de emergencia, paramédicos del SAMU acudieron al lugar para brindar atención al operador, quien posteriormente fue trasladado a las instalaciones de la Clínica 2 del IMSS para recibir valoración médica.

Elementos de la Guardia Nacional implementaron labores de abanderamiento y seguridad en la zona, debido al riesgo que representaba la unidad volcada para el resto de los automovilistas.

Las maniobras para retirar el tractocamión se prolongaron durante varias horas, generando afectaciones a la circulación en este importante tramo carretero.

Finalmente, la unidad fue retirada y la vialidad quedó nuevamente abierta a la circulación con normalidad.

Las autoridades correspondientes tomaron conocimiento del accidente y serán las investigaciones las que determinen oficialmente las causas y responsabilidades derivadas del percance. (El Heraldo de Saltillo)