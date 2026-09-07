Víctimas de discriminación evitan denunciar a sus agresores en Coahuila

El año pasado sólo 13 personas acudieron a la Dirección para Promover la Igualdad y Prevenir la Discriminación en Coahuila y este año apenas van 16, pero las víctimas pudieran ser muchas más

La titular de la Dirección para Promover la Igualdad y Prevenir la Discriminación en Coahuila, Patricia Yeverino Mayola, reconoció que pese a los mecanismos con que cuenta esa dependencia para denunciar los actos de discriminación en la entidad, muchas personas que se identifican como víctimas de ese tipo de conductas, rechazan por distintas causas denunciar a sus agresores y se limitan en la mayoría de los casos solamente a pedir asesoría para enfrentar ese tipo de situaciones.

El año pasado fueron las 13 quejas que se recibieron en total de personas afectadas por ese tipo de prácticas desiguales, e indicó que en lo que va del año van 16, pero podrían ser muchas más si aquellas personas que acuden a solicitar estas asesorías pudieran animarse a presentar su denuncia.

Destacó que las principales denuncias recibidas por la dirección a su cargo están relacionadas con temas de apariencia física, identidad de género y discapacidad. “En muchas ocasiones las personas deciden no iniciar o continuar con el trámite legal, se les da la asesoría, se les da la atención, pero dicen: yo no quiero iniciar el trámite, yo prefiero otra cosa o seguir otro camino, entonces deciden no iniciar como tal el procedimiento administrativo que está marcado en la Ley para Promover la Igualdad y Prevenir la Discriminación”, mencionó.

“En ese sentido hay que destacar que la puerta de la dirección está abierta, que hay diferentes actividades que estamos realizando y que si requieren de alguna asesoría, alguna atención específica tenemos un modelo de atención integral y con todo gusto los podemos recibir, como ustedes ya saben estamos en la calle de Cuauhtémoc 349 en la zona centro de esta ciudad y para el resto del estado, porque también damos atención en las demás regiones lo hacemos a través de los medios electrónicos”, agregó.

Patricia Yeverino dijo que se continúa con acciones de capacitación en distintos espacios para crear en la comunidad entornos más respetuosos, donde se reconozca la diversidad, se eliminen los prejuicios hacia las demás personas y se practique la empatía, lo que aseguró hace posible que las cosas puedan funcionar mejor. (ÁNGEL AGUILAR)